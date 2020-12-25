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砸毀港鐵幕門 兩港男判囚26月

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

兩名男子去年破壞將軍澳港鐵站內設施，打碎至少14塊月台幕門，導致港鐵須支付逾200萬港元（約25.79萬美元）維修費。他們早前承認控罪，昨天在區域法院各被判囚26個月。法官練錦鴻昨判刑時指出，就算兩人將地鐵站「打碎」，「都不會令不滿的政策一夜消失，不會變成人人平等自由，世界不會變成大同」，並稱「暴力就是暴力，並無美化或合理化的餘地」。

香港電台報導，練錦鴻在判辭中形容去年10月是「多事之秋」，政府當時實施「禁蒙面法」，意圖令示威者有所避忌，卻激發更激烈衝突，將軍澳港鐵站當時雖然已關閉，但閘門被撬開，被告盧智聰與林俊於10月8日凌晨進入車站犯案。

練錦鴻批評兩人破壞車站之餘，也破壞社會和諧和市民之間的互信，以及市民安居樂業的權利。他強調兩人分別聲稱為「表達意見」，以為可以違法達義，但有關行為的唯一後果是破壞。

據報導，練錦鴻質疑，即使兩人將車站打碎，他們感不滿的政策不會一夜間消失，社會不會立即變得人人平等，法庭同意兩人並非為個人利益犯案，且沒有攻擊對象，但他們根本不清楚他們想要的是甚麼。他又說，法庭不排除他們是受旁觀者鼓勵和道德上的支持而犯案，兩人犯案的手法離開他們追求的民主和平公義，愈來愈遠，判刑不能讓人以為年輕有理想就可以為所欲為，強調暴力就是暴力，沒有任何美化和合理化的餘地。

•天水圍堵路毁鋪 3青年勢囚

另據明報報導，網民去年11月發起「8區遊行」，其間有人在輕鐵天榮站堵路、在天水圍銀座商場破壞商店「優品360」，並向警車投擲石頭。四名涉案青年戚晉浩（18歲）、張天倪（18歲）、張浩一（19歲）及何浩梃（22歲）分別被控襲警、在公眾地方管有攻擊性武器，以及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。裁判官水佳麗昨在屯門裁判法院裁定，除何浩梃脫罪外，其餘三人罪成，須還押至明年1月14日候判。

水官表示，上訴庭近期就相關案件訂下量刑指引，相信各被告清楚明白，亦不要抱「太多不切實際的期望」，就算法庭這次仍為他們索取感化報告，亦不會考慮報告內的任何建議，「只是了解情况」，形容即時監禁「幾乎無可避免」。

地鐵站 遊行 美元

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