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不甩限聚令 平安夜尖沙咀人頭湧

香港新聞組／香港25日電
24日平安夜，尖沙咀一帶入夜後人流暢旺，多個大型聖誕燈飾吸引不少市民拍照。（中通社）
24日平安夜，尖沙咀一帶入夜後人流暢旺，多個大型聖誕燈飾吸引不少市民拍照。（中通社）

新冠肺炎第四波疫情未止，平安夜規矩多，包括要戴上口罩、晚市不能到餐廳堂食等，但市民就是要上街感受節日的氣氛。尖沙咀昨午起已人頭湧湧，市民提前在晚市堂食禁令生效前，享用「早來」的聖誕大餐；爭相在聖誕裝飾前拍照。

文匯報報導，海港城向來是市民平安夜倒數、「打卡」勝地，昨日下午已聚集大批市民到商場外的聖誕裝飾「打卡」，1.5米的社交距離自然失守。不少人戴上馴鹿、聖誕帽造型等頭飾應節，大部分人都緊守規矩，戴口罩拍照留念這一個不一樣的聖誕節

平安夜本來是餐廳、酒吧的旺季，有市民提早在下午、晚市堂食禁令未生效前，與朋友享用聖誕大餐。尖東一帶的食肆爆場，食客人數明顯超過座位數目一半，懷疑違反防疫措施。到傍晚6時堂食禁令生效後，部分食肆、酒吧落閘收檔，但也有食肆狂接外賣訂單，部分小食店更大排長龍。

據報導，尖沙咀入夜後愈來愈多人，市民到海旁消遣，與維港景色合照。現場所見，不少市民在海旁擠在一起除口罩進食，亦有人違反二人限聚令，三五成群坐在海旁的長櫈野餐。

酒吧被關閉後，市民舉杯狂歡的場面不復再，但有外籍人士自備啤酒與幾名友人舉辦聖誕街頭派對，目測有近10人參與，眾人暢飲狂歡，又除罩交談、親吻，視防疫措施如無物。

報導稱，新城市廣場的聖誕裝飾吸引不少市民拍照留念，其間有人「除罩」拍攝，但商場整體人流已大不如前，大部分商戶提早收檔，商場一片冷清，失去以往聖誕氣氛。

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