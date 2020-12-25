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CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

冬至家庭聚會 香港出現三代人染疫

香港新聞組／香港25日電
明恩樓居民24日被帶往附近的流動檢測站進行檢測。（中新社）
明恩樓居民24日被帶往附近的流動檢測站進行檢測。（中新社）

香港昨日新增71宗新冠肺炎確診，61宗本地個案中，30宗源頭不明。近期有個案就是冬至期間的家庭聚會，甚至出現三代人受感染。

大公報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近期有不少個案都與家庭聚會有關，特別是本月21日的冬至，「這一兩日見到特別多個案有參與做冬的聚會，十三四人、十五六人都有，可能是兄弟姊妹、爸爸媽媽，加上上一代、下一代。」

據報導，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，疫情仍嚴峻，擔心恩恤探訪會將病毒帶入醫院，已通知所有醫院，收緊恩恤探訪安排，醫院會視乎病人情況批准探訪，一般只允許家人探訪，每次探訪不多於半小時，探訪時不可餵食。

•「清零」 突擊明恩樓

另據文匯報報導，港府首次突擊執行強制檢測令，昨天清晨到沙田乙明邨明恩樓查檢居民的檢測證明，未能出示陰性報告者會被口頭警告，並須即時到邨內流動檢測站進行檢測，未有檢測結果前「禁足」在家。政府人員又上門逐戶核對住戶的檢測結果。

據報導，特首林鄭月娥昨晨於民政事務局局長徐英偉的陪同下到場視察，徐英偉表明，不能容許有隱形傳播者在社區內遊走，必須採取執法行動，達至社區「清零」的目標。為免居民聞訊後「逃亡」，故以突擊形式採取行動。民政事務總署補充，已獲衛生署提供已接受測試居民的紀錄，會進行核實。

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