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向周星馳追討1031萬美元 于文鳳敗訴 法官：于因戀情替周工作

香港新聞組／香港24日電
高等法院法官23日就于文鳳追討周星馳7000萬港元一案裁定于文鳳敗訴。圖為于文鳳早前到法庭作供。（中通社資料圖片） 
高等法院法官23日就于文鳳追討周星馳7000萬港元一案裁定于文鳳敗訴。圖為于文鳳早前到法庭作供。（中通社資料圖片） 

影星周星馳與于文鳳曾相戀12年，分手後卻被于要求就豪宅「天比高」等投資付10%分紅，涉款逾8000萬元（港幣，下同，約1031.9萬美元），但高等法院23日頒判辭裁定于敗訴。

香港01報導，法官高浩文認為，當年就分紅協議的對話只屬情侶間的日常交談，並非具法律效力的商業討論，而且于既可獲10%分紅，又毋須承擔蝕錢風險，在商業上並不合理。他又認為于家底豐厚，只因戀情而替周工作，並不介意報酬，亦不會太擔可獲得的收入，裁定雙方達成的協議沒有法律效力，相信周所承諾的分紅只屬饋贈性質。

原告于文鳳，被告周星馳。于稱與周有業務拍擋關係，並曾替周投資包括山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、及投資基金，要求取回周承諾的一成佣金，即逾8000萬元。

法官高浩文在判辭開首，饒有趣味地引述一句經常被指是電影界巨頭所說的諺語：「口頭承諾如同一紙空文」，帶出本案的最大爭議點，即于與周是否有意達成具法律效力的協議。

法官認為，雖然于在剛拍拖時，物業投資的經驗不多，但她的家庭背景，加上在港交所的工作經驗，她對於投資應有一定的知識，她在2002年前無償幫周處理財務，明顯是因為二人的戀情。

據報導，雖然于稱她在2002年與周的公司簽訂財務顧問合約前，雙方已有「共識」，于會獲分紅，但法官認為沒理由雙方在簽該合約時，不在合約列明于會獲分紅的條文，即使該合約後來作出多次修訂，但也未有加上相關條款。法官認為，于想替周工作只是基於二人的戀情，她不介意可獲多少報酬，因為她家底豐厚，她亦不會太擔心工作上可獲得多少。

法官又指，周既要出錢，又要承擔投資風險，于替周處理的工作卻值10%分紅，又不用承擔蝕錢風險，此點在商業上並不合理。法官認為，于只是因二人的戀情而替周工作，並非想獲報酬，又指種種證據顯示，周曾向于支付的款項較似是饋贈。

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