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港購3藥廠2250萬疫苗 足夠全港人使用

香港新聞組／香港24日電
林鄭月娥表示已與第3家藥廠阿斯利康達成協議，購入750萬劑由阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗。（中新社）
林鄭月娥表示已與第3家藥廠阿斯利康達成協議，購入750萬劑由阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗。（中新社）

香港特首林鄭月娥23日表示，已與第3間藥廠阿斯利康達成協議，購入750萬劑由阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗。連同之前已達成的協議，港府成功向3間藥廠購買2250萬劑疫苗，足夠全香港人使用。香港當局將批准疫苗緊急使用，並為全港市民接種疫苗作出準備。

行政長官林鄭月娥昨晚在記者會上公布，行政會議上午議決修改相關條例，以便香港可以優先使用合符標準的疫苗，但使用有前提，包括參考第三期臨床試數據、顧問專家的意見等。

林鄭月娥說，港府最終與三間疫苗製造商達成採購疫苗協議，各採購750萬劑，它們是科興控股生物技術有限公司（Sinovac）的滅活疫苗、復星醫藥和德國BioNTech的核糖核酸（mRNA）疫苗、英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗（此前只是口頭協議）。

至此，港府已確定採購了2250萬劑疫苗，每名港人免費接種兩劑，接種疫苗計畫支出達到84億港元（約10.8億美元）。

在追責方面，她說，港府與其他國家一樣，給予廠方免責條件，但港府會成立接種疫苗保障基金，如果有人接種後出現嚴重不良反應，可以提出訴訟，基金將會支付補償，以及提供生活支援。林鄭並說，市民可以藉由選擇不同時間和地點接種心儀的疫苗。

按照港府公布採購疫苗的進程，科興首批100萬劑疫苗預定下個月到港，復星醫藥的疫苗預定明年首季來港，阿斯利康的疫苗明年下半年來港。

疫苗 香港 林鄭月娥

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