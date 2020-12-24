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黎智英可回家過平安夜了 129萬美元保釋 條件嚴「形同軟禁」

香港特派員李春／香港24日電
壹傳媒創辦人黎智英23日晚上11時許，獲准保釋後離開高等法院。(中通社)
壹傳媒創辦人黎智英23日晚上11時許，獲准保釋後離開高等法院。(中通社)

香港壹傳媒創辦人黎智英以千萬港元巨保，終於可回家過平安夜和新年，此前他被港府以欺詐罪拘捕、再加控違反國安法罪名後，第三度申請保釋，昨獲香港高等法院法官批准，港府律政司旋即上訴要求還押黎智英，但被總審法院駁回，庭審排期在明年4月16日再訊。

涉嫌違反港區國安法被捕的黎智英，23日下午向香港高等法院申請保釋，獲法官批准。批准他保釋外出的，是香港高等法院國安法指定法官李運騰。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

法官批出的黎智英保釋條件相當多，包括以1000萬元（港幣，下同，約129萬美元）現金擔保，即所涉及兩項罪名，各以500萬港元擔保，另加30萬港元人事擔保；保釋期間每周要到警署報到三次；除報到及到法庭應訊外，須留在住所，不得離家，並要交出旅遊證件。人權組織批評「形同軟禁」。

而最特別的保釋條件，是他需要承諾，不得以任何形式與外國政府官員會面、接受任何形式包括電視及網上社交媒體訪問，亦不得發表文章，直接或間接要求外國制裁及參與敵對行動。

黎智英12日被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，成為港區國安法下首位以此罪名被控者，被以鐵鏈鎖腰等甲級重犯規格押至法院開庭。其後申請保釋均被拒。

23日黎智英再度申請保釋，法官聽取控辯雙方陳詞後，下午批准保釋。港府律政司當庭表示向終審法院提上訴，同時要求高院法官下令繼續羈押黎智英。

法官傍晚時快速回應，港府申請的有關法例的條例均不適用，法官本人沒權力可以批出上訴許可，以之拒絕港府律政司的申請。

昨天黎智英兩名兒子、壹傳媒行政總裁張劍虹，天主教香港教區榮休主教陳日君、支聯會主席李卓人及民主黨前主席李永達、「長毛」梁國雄、前立法會議員胡志偉等人都到場。黎智英全程表現平靜，保釋外出後拒絕評論。

黎智英被捕和未審先囚事件，引起香港和國際間廣泛關注，近日美國務卿龐培歐公開發聲，要求立即釋放黎智英。

黎智英（中）23日獲高等法院批准保釋，但須繳1000萬港元保釋金且不得離開住所。...
黎智英（中）23日獲高等法院批准保釋，但須繳1000萬港元保釋金且不得離開住所。圖為12日黎智英腰部被繫鐵鏈出庭。（美聯社）

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