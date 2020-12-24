變種病毒已傳香港 2留英生返港確診

香港示意圖。圖／shutterstock

新冠肺炎在英國 出現變種，傳染力大增，香港 22日向英國緊急「封關」。但衛生防護中心發現2名從英國返港並確診的留學生 ，其病毒基因與英國變種病毒吻合，同行的3名同學已完成14天檢疫返回寓所，須額外在家檢疫7天。有醫生呼籲已由英國抵港者盡量留在酒店檢疫21天。

香港昨天新增確診53例，創一個月以來新低，其中6宗輸入，本土47例，20宗源頭不明占整體逾37%，為過去4天最高。

明報報導，張竹君指源頭不明個案覆蓋全港，包括數名清潔工、外傭、燒味及水吧食肆員工等，每宗個案都可致群組爆發。

據報導，6宗輸入個案中包括一名從英國抵港的18歲女生，她在12月20日病發。張竹君說，防護中心轄下的公共衛生化驗服務處於過去數天對近期英國輸入個案做全基因排序分析，至昨天分析了11個病毒樣本，當中兩名留學生體內病毒似乎與英國流行的變種病毒株脗合，須進一步研究。

報導稱，兩留學生分別為17歲男及14歲男，均在抵港時驗出陽性。17歲男學生8日病發，5日後乘搭維珍航空VS206抵港，確診後留醫亞博館，18日早上出院。

報導指出，14歲少年7日乘搭國泰航空CX252抵港，同日現病徵，確診後送往伊利沙伯醫院留醫。他與3名同學一起返港，該3人本身已於21日完成14天檢疫，因應政府最新措施，延長檢疫期7天至21天，檢疫期第19或20天須檢測，可在家檢疫。張竹君解釋，當局會安排3名同學進一步測試，檢視病毒傳播力會否不同，目前難評估變種病毒於社區傳播情況。

報導引述港大醫學院院長梁卓偉表示，港大就兩名留學生的病毒做基因排序，結果與衛生署脗合，港大亦分析了7宗在11月由英國抵港個案，未發現變種病毒。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，要盡快聯絡3名同學檢測，不排除患者於航班已造成交叉感染，至少要檢測前後兩排乘客及機組人員等，並建議未完成檢疫的英國回港者，餘下7天盡量留在酒店檢疫。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示， 24日起會要求從英國到香港的人士，在指定檢疫酒店接受21天強制隔離。他表示，在丹麥等其他歐洲地區也發現有個案，港府會就實際情況延長。