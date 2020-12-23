堵變種病毒 自英抵港隔離21天 澳門：中港台人21天內曾出國 禁入

香港禁止英國的客運航班來港，圖為3月大批英國留學生搭乘航班飛抵香港機場。（中新社資料照片）

為堵截英國 變種新冠病毒輸入香港 ，昨日凌晨開始，來自英國的客運航班被禁止抵港。港府昨日亦更新了針對豁免人士的檢測和隔離安排，由昨日開始，所有於過去14天曾到訪英國的機組人員，到港後必須在指定酒店自我隔離21天。

大公報報導，為防止新冠肺炎在澳門 的傳播，澳門政府昨傍晚宣布，自23日零時起，所有在入境前21天內曾經到過中國以外國家或地區的內地、香港和台灣地區居民，禁止進入澳門。

據報導，有香港專家指出，近期已有逾5000人從英國抵港，香港已有45宗英國輸入個案，比例較以往偏高，擔憂英國變種病毒或已滲入本地。由於荷蘭、法國及比利時等國家亦出現變種病毒，專家建議政府實施更嚴厲的「外防輸入」措施，包括考慮禁止出現變種病毒的歐洲國家航班抵港。

•衛署：港病毒基因無變種

對於英國出現更強傳染力的變種病毒，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港大學持續有做基因排序，近兩日結果均顯示，未見變種病毒。

•新增確診63宗 近月最低

香港昨日新增63宗新冠肺炎確診個案，是一個月以來最低數字，但仍在高雙位數，其中境外移入10例，本土53例中，有13例傳播源頭不明。53宗本地個案中，包括一名參與醫管局公私營協作計畫、在天水圍俊宏軒商場開診的私家醫生，他於上周曾為兩名其後確診的病人看診，懷疑是被病人傳染。衞生防護中心表示，該名男醫生應診時有戴口罩、面罩等防護裝備，懷疑在除下裝備時清潔不夠徹底而傳染。