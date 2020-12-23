我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

港媒：北京擬廢除泛民選舉特首權利

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

英文南華早報報導，北京當局正考慮改變香港選舉委員會的組成，以廢除泛民主派選舉香港特首的權力，其中包括取消泛民區議員資格，以及取消區議員選舉特首的資格。香港親政府的建制派還建議北京方面取消立法會超級議席選舉，此舉也是削弱泛民區議員的權力。

•DQ泛民區議員 恢復委任

報導指出，以上議題可能在進行中的中國全國人民代表大會常務委員會討論，然後提交明年3月舉行的人大會議上討論。中國全國人大常委會第24次會議22日在北京舉行，預料將在26日結束，不排除會有相關的重大宣布。

香港01也引述至少兩名建制派消息人士稱，北京將出招處理本屆區議會問題，途徑包括列明區議員須宣誓，屆時預料有大量泛民區議員被指未能符合宣誓內容，即真心擁護基本法和效忠香港特區，而被DQ（取消資格）。消息人士認為，屆時北京或指明有關DQ議席不進行補選，可能直接由港府委任地區人士出任議員填補空缺，但這樣的做法恐引起震盪。

按照香港現有選舉安排，特首由1200人組成的選委會選出，選委會成員由不同界別選舉人選出，其中區議員代表占117席，立法會議員占70席。泛民在去年的區議會選舉中奪得392席，占全部452席的多數。南早報導指出，當區議員互選選委會成員時，泛民將全拿117席；再加上泛民在立法會席次，泛民選委總數有望超過400席，甚至500席，足以左右2022年的特首選舉。

•政協全列為選委會委員

報導引述消息人士稱，北京將會啟動程序，取消117個由區議員互選產生的選舉委員會議席；甚至進一步改革選委會的組成部分，其中在港區全國政協委員的選委，由過往51席，增至近200席，所有政協均會成為選委會委員。不過，有關計劃仍在聆聽意見當中，未正式落實

北京 香港 中國

上一則

明年全國人大3月5日開「或不用視訊方式」

下一則

反食物浪費!「大胃王吃播」恐罰10萬人民幣

延伸閱讀

港媒：北京擬廢除泛民挑選特首權力

港媒：北京擬廢除泛民挑選特首權力
香港「反送中」中槍學生 被法庭簽發拘捕令

香港「反送中」中槍學生 被法庭簽發拘捕令
挑戰北京維持航行自由 美驅逐艦航行南沙海域

挑戰北京維持航行自由 美驅逐艦航行南沙海域
終院裁定香港集會遊行「禁蒙面」 泛民敗訴：苛刻施額外限制

終院裁定香港集會遊行「禁蒙面」 泛民敗訴：苛刻施額外限制

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？