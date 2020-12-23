港媒：北京擬廢除泛民選舉特首權利

香港示意圖。圖／shutterstock

英文南華早報報導，北京 當局正考慮改變香港 選舉委員會的組成，以廢除泛民主派選舉香港特首的權力，其中包括取消泛民區議員資格，以及取消區議員選舉特首的資格。香港親政府的建制派還建議北京方面取消立法會超級議席選舉，此舉也是削弱泛民區議員的權力。

•DQ泛民區議員 恢復委任

報導指出，以上議題可能在進行中的中國 全國人民代表大會常務委員會討論，然後提交明年3月舉行的人大會議上討論。中國全國人大常委會第24次會議22日在北京舉行，預料將在26日結束，不排除會有相關的重大宣布。

香港01也引述至少兩名建制派消息人士稱，北京將出招處理本屆區議會問題，途徑包括列明區議員須宣誓，屆時預料有大量泛民區議員被指未能符合宣誓內容，即真心擁護基本法和效忠香港特區，而被DQ（取消資格）。消息人士認為，屆時北京或指明有關DQ議席不進行補選，可能直接由港府委任地區人士出任議員填補空缺，但這樣的做法恐引起震盪。

按照香港現有選舉安排，特首由1200人組成的選委會選出，選委會成員由不同界別選舉人選出，其中區議員代表占117席，立法會議員占70席。泛民在去年的區議會選舉中奪得392席，占全部452席的多數。南早報導指出，當區議員互選選委會成員時，泛民將全拿117席；再加上泛民在立法會席次，泛民選委總數有望超過400席，甚至500席，足以左右2022年的特首選舉。

•政協全列為選委會委員

報導引述消息人士稱，北京將會啟動程序，取消117個由區議員互選產生的選舉委員會議席；甚至進一步改革選委會的組成部分，其中在港區全國政協委員的選委，由過往51席，增至近200席，所有政協均會成為選委會委員。不過，有關計劃仍在聆聽意見當中，未正式落實