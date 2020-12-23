我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

民研調查：港人認同指數創新低 廣義「中國人」增加

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港民意研究計畫昨日公布有關港人身分認同的調查，顯示按認同感、重要性或認同指數排名，「香港人」身分均繼續排第一位，但認同指數較半年前調查下跌3.6分，至79.5分。對「中國人」身分的認同指數為54.9分；「中國人」的重要性評分則為2008年有紀錄以來新低。

明報報導，香港民研於本月7至10日以電話隨機抽樣訪問1009名市民。調查指出，若將「香港人」和「中國人」身分對立比較，讓市民在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」四者中選擇自己最認同的身分，結果顯示，有44%受訪者稱自己是「香港人」，25%自稱「中國的香港人」，15%自稱「中國人」，14%自稱「香港的中國人」。

據報導，換言之，69%受訪者認為自己是廣義的「香港人」，29%認為自己是廣義的「中國人」，38%則選擇了「香港人」和「中國人」的混合身分。

報導稱，半年前的調查中，狹義地自稱為「香港人」的比率為50％，廣義地自稱為「香港人」的比率為75％，兩者分別下跌6個及7個百分點（涉四捨五入，與兩數相減有出入）。認為自己是廣義「中國人」的比率則比起半年前（24%）上升5個百分點。

香港 中國 指數

上一則

常態化! 中俄戰機再聯合巡航日本海、東海空域

下一則

川婦偷腥 與情夫毒死老公 她判死緩他無期

延伸閱讀

香港「反送中」中槍學生 被法庭簽發拘捕令

香港「反送中」中槍學生 被法庭簽發拘捕令
疫情波及 亞洲食物遭惡作劇 顧客電話故意用亞洲腔點「狗肉或貓肉餐」

疫情波及 亞洲食物遭惡作劇 顧客電話故意用亞洲腔點「狗肉或貓肉餐」
「我要狗肉餐！」疫情歧視未平 中餐館不堪其擾

「我要狗肉餐！」疫情歧視未平 中餐館不堪其擾
雙標？推特稱「無端血腥」 刪南京大屠殺圖片

雙標？推特稱「無端血腥」 刪南京大屠殺圖片

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？