民研調查：港人認同指數創新低 廣義「中國人」增加

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 民意研究計畫昨日公布有關港人身分認同的調查，顯示按認同感、重要性或認同指數 排名，「香港人」身分均繼續排第一位，但認同指數較半年前調查下跌3.6分，至79.5分。對「中國 人」身分的認同指數為54.9分；「中國人」的重要性評分則為2008年有紀錄以來新低。

明報報導，香港民研於本月7至10日以電話隨機抽樣訪問1009名市民。調查指出，若將「香港人」和「中國人」身分對立比較，讓市民在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」四者中選擇自己最認同的身分，結果顯示，有44%受訪者稱自己是「香港人」，25%自稱「中國的香港人」，15%自稱「中國人」，14%自稱「香港的中國人」。

據報導，換言之，69%受訪者認為自己是廣義的「香港人」，29%認為自己是廣義的「中國人」，38%則選擇了「香港人」和「中國人」的混合身分。

報導稱，半年前的調查中，狹義地自稱為「香港人」的比率為50％，廣義地自稱為「香港人」的比率為75％，兩者分別下跌6個及7個百分點（涉四捨五入，與兩數相減有出入）。認為自己是廣義「中國人」的比率則比起半年前（24%）上升5個百分點。