今年逾180港人在海外尋求庇護 包括多名前議員、學生組織成員

申請英國庇護的前香港眾志主席羅冠聰（左），與日前宣布流亡的香港立法會議員許智峯（右）。（取材自羅冠聰臉書）

據港媒報導，自去年爆發反修例風波（反送中）向外國尋求庇護 的香港 人日漸增加，10月數據顯示，今年前十個月至少有181名港人向外國尋求庇護，包括澳洲、加拿大、英國 、德國及紐西蘭等地，高於去年的141人，更是前年62人的約3倍。

據報導，上述5個西方國家中，港人向澳洲尋求庇護最多，截至今年9月已有136名港人提出庇護申請，人數比2019年全年的116宗上升逾17%，更較2018年的50宗大幅增加超過1.7倍。另外，截至今年6月有25名港人尋求加拿大庇護，也比2019年的9宗及2018年的2宗大幅上升。此外，英國海外護照（BNO）申請數量也暴增，護照辦公室日前公布數據，2020年1月至10月，逾21.6萬香港居民取得BNO，創下1997年以來最高，平均每分鐘核發5本護照。

•羅冠聰申請英國庇護

另據中央廣播電台報導，27歲的羅冠聰是前香港眾志創黨主席、前香港立法會議員。在香港推出國家安全法後，該黨也宣告解散。

羅冠聰在今年6月底離開香港，落腳英國。香港警方依據港區國安法在7月31日正式通緝羅冠聰等6名「逃往海外的亂港分子」。

羅冠聰21日表示，對於是否要長期留在英國，他掙扎了許久，「但我現在已經做出決定……已經向英國申請庇護」。

羅冠聰說，他因為國安法而離開香港。這個法賦予港府「無限大的權力，可以用言論犯罪來起訴所有政治異議分子」。 他在英國衛報發表文章指出：「我決定逃到我可以自由講話的地方。」

羅冠聰也在臉書上表示：「無論身在何方，我永遠都不會放棄香港人的身分，也會為這個代表著意志、勇敢、追求自由的身分而自豪。」

除了羅冠聰，近期流亡海外的知名港人，還包括香港立法會前議員梁頌恆、前立法會議員許智峯、前學民思潮成員許穎婷、前「學生動源」成員劉康、獨立聯盟前召集人陳家駒、華府遊說組織「香港民主會」（HKDC）執行總監朱牧民等。