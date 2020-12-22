終院裁定香港集會遊行「禁蒙面」 泛民敗訴：苛刻施額外限制

香港「禁蒙面法」爭議，終院21日駁回泛民派上訴，裁定合法集會禁蒙面未違憲。（中通社資料圖片）

港府去年10月引用緊急法禁止反送中 示威者蒙面，25名泛民主派人士就兩法例的合憲性提司法覆核，案件上訴至終審法院。終審法院21日裁定港府勝訴，指港府引用緊急法制定禁蒙面法合憲，且禁蒙面法本身也合憲，並指禁蒙面法旨在應對暴力和蒙面者損害法治。民主派須向港府支付訟費。

明報報導，終審法院昨天維持上訴庭就「緊急法」合憲的裁決，認為「基本法」本身已賦予行政機關部分立法權力，港府應對「緊急」或「危害公安 」的情況時，亦應擁有寬廣和彈性的權力，又認為基本法、立法會、法庭以至緊急法本身亦足以從中作出制約。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，終院同意港府禁蒙面法的設立，旨在應對去年持續的暴力情況，而規例屬預防及阻嚇性質，包括消除蒙面對違法者的壯膽作用，及有助警方執法、調查及提控。終院續說，市民在禁蒙面法限制下仍可和平集會，在權衡各方權益以及香港整體利益後，認為禁蒙面法「對社會有明顯益處」，一致裁定禁蒙面法合憲。

報導說，民主派申請人之一梁國雄表示對判決感到失望，認為若在合法集會不可以戴面罩，是一個非常苛刻、額外施加限制的做法，與公民享受集會示威權的原則相反。

「反送中」自去年6月爆發後，示威者遊行 都會以黑色口罩等蒙面，不時與警方肢體衝突甚至投擲汽油彈，但由於他們都蒙面警方難追查。為此，港府於去年10月初根據港英時代已有的緊急法，在未經立法會通過之下臨時訂定禁蒙面法。

泛民人士梁國雄等24人其後提出上訴，要求法院判處港府做法違憲，高等法院去年11月中裁定港府的做法違反基本法，裁定禁蒙面法違憲。隨後，港府提上訴，高院上訴庭4月判決，港府有權進行緊急立法，而禁蒙面法在非法集會時有效。

林卓廷被控721暴動 禁離港

另據文匯報報導，去年7月21日元朗站暴動案，警方今年8月經調查證據確鑿下，向前立法會議員林卓廷等7人控以暴動罪。控方昨日申請將案件轉介至區域法院獲批，案件排期至明年1月5日再訊。林卓廷不得離港，須交出旅遊證件。眾被告續准保釋。