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控港警阻礙採訪反送中過度武力 記協敗訴

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港記者協會早前向高院提出司法覆核，要求法院裁定警方妨礙媒體採訪「反送中」運動以及對記者使用過度武力，違反基本法及香港人權法案，高等法院21日裁定記協敗訴。記協對高院的裁決表示極度失望，將與法律團隊研究判詞，以決定下一步行動。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

中央社報導，高院法官21日裁定，一般而言，警員有責任區分記者與公眾活動的參加者，以確保記者安全並有途徑取得第一手資料。但法官指出，警方同時要顧及警員維護法治和秩序的職責，以及視乎具體情況，包括示威者或記者是否做出違法或暴力行為。

•官：應循民事索償

另據明報報導，法官稱本案有合理爭議空間，但記協對警隊提出的指控涉事實裁斷，不宜透過覆核處理，涉事記者應循民事途徑索償，並強調法庭此次沒裁定警方有否違反「基本法」及「人權法」，要判斷警方違法否，須透過民事訴訟全面調查。

•記協：民事索償困難

據報導，記協主席楊健興表示對結果失望和沮喪，需時研究上訴否。對法庭建議記者民事索償，楊強調記協呈交的記者個案均是具名，並附上片段和照片作實。楊認為民事索償有一定困難，以去年612金鐘事件為例，即使有片段顯示警方向記者身處的位置發射橡膠子彈，但未知子彈從哪個方向飛來，未必找到涉事警員身分。

報導稱，記協提出超過200頁指控，涉13名記者被警員阻礙採訪或武力對待，包括被射橡膠子彈、近距噴催淚煙、遭強光照射攝錄工具及粗言辱罵等。周家明法官在判辭說，法庭收到記協入稟狀時，已知本案指控難透過司法覆核解決，應以民事入稟追討。周官稱若記者認為遭警員粗暴對待，應向警務處長或港府追討，法庭會基於事實及情况裁決。

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