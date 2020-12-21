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總商會促港府發債籌資 再推「保就業」

香港新聞組／香港21日電
香港疫情造成經濟持續下行，9月至11月經季節性調整的失業率升至6.3%，但清潔行業「逆市增長」，部分失業的航空業、旅遊業人士也成為清潔人員。（中通社）
香港疫情造成經濟持續下行，9月至11月經季節性調整的失業率升至6.3%，但清潔行業「逆市增長」，部分失業的航空業、旅遊業人士也成為清潔人員。（中通社）

入冬後香港即爆發第四波疫情，香港總商會總裁梁兆基表示，疫情對經濟打擊巨大，預計香港經濟最快明年下半年始見明顯反彈；統計處上周公布，9至11月經季節性調整的失業率為6.3％，梁兆基預料明年初企業倒閉及裁員情況最嚴重，料失業率升穿7%，呼籲港府推出第三期保就業計畫，估算涉300億港元（約38.6億美元），建議港府考慮透過發債籌集資金。

立法會財委會今日審議第4輪防疫抗疫基金。明報報導，梁兆基昨表示，疫情差不多禁絕全球人流，時間亦相當長，疫情對香港經濟造成很大破壞。他歡迎港府推出第四輪防疫基金，但希望再推出多一期保就業計畫，因部分企業並非須停業的指定處所，但仍受人流減少影響生意，擔心第四波疫情持續到農曆新年，若屆時疫情仍未受控，港府終止財政支援或「有點功虧一簣」。

此外，政府昨就2021/22年度《財政預算案》展開公眾諮詢，據報導，財政司長陳茂波表示，香港經濟陷入深度衰退，預計明年預算案會出現赤字，但仍會維持逆周期財政政策，緩解市民及企業的壓力；政府估算20/21年度的財政儲備僅剩12個月政府開支，屬回歸以來最低，稱或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為目前難徵收新稅項，建議增加博彩稅。

新一份《財政預算案》明年2月底發表，報導指出，陳茂波表示，自去年中至今，香港先後受社會事件和疫情打擊，經濟陷入深度衰退，展望短期仍充滿挑戰。他預告會維持逆周期財政政策，並為疫後的經濟重振和發展作準備。陳茂波昨發表網誌，稱今年將面對史無前例的3000億元赤字，估計明年預算案亦難免出現赤字。

香港疫情造成經濟持續下行，9月至11月經季節性調整的失業率升至6.3%，但清潔行...
香港疫情造成經濟持續下行，9月至11月經季節性調整的失業率升至6.3%，但清潔行業「逆市增長」，部分失業的航空業、旅遊業人士也成為清潔人員。（中通社）

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