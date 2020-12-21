病婦等檢疫「等到死」後… 衛署承諾24小時內送檢

香港示意圖。圖／shutterstock

新冠肺炎密切接觸者等候入檢疫中心「等到死」、在殮房化驗確診的事件，死者女兒昨日開腔表示，曾向衛生部門反映媽媽有糖尿病 、高血壓 、高膽固醇等疾病，但當局並無協助，批評港府漠不關心。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，對事件感難過，承諾會在24小時內將須檢疫人士送往檢疫中心。

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來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，「等到死」的62歲女子居住沙田美林邨，其女兒趙小姐稱，8日接獲衛生署通知她確診，翌日被送去亞博館，媽媽留家等候檢疫。她說去亞博館前已將媽媽狀況告知工作人員，但港府無援助，須靠街坊幫手送物資。

她與媽媽保持電話聯絡，媽媽於10日說有鼻塞及疲累，11日失聯，12日媽媽朋友到家中查看，拍門無人應，報警後由消防破門入屋揭發事件。趙小姐哽咽說，「如果港府安排好啲，我媽咪就可能有機會搶救到……。」

據報導，張竹君昨日在疫情記者會上回應稱，被送往檢疫人士如有特別需要，當局都會標註，根據衛生防護中心紀錄，女事主患糖尿病、高血壓等一般長期病患，當時不知道她需特別照顧，個案將轉交死因庭。她稱當局已檢討流程和調配人手，避免再發生同類事件。

另一位正在竹篙灣檢疫中心的密切接觸者龍先生，檢測 結果呈陰性，昨晚午夜完成隔離。今日是冬至，他說歸心似箭，回家最想吃一頓豐富的家庭飯，「最緊要蒸一條魚，一家三口齊齊整整、健健康康，已經很滿足。」他因為打乒乓球的朋友確診，在家等候兩天才獲送往檢疫。