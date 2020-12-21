港人忙「做冬」 不聽勸擠爆街市 專家倡商店營業限時

聖誕、新年腳步近，不少港人出現抗疫疲勞，趁周日到鬧市感受節日氣氛，入夜的尖沙咀人流絡繹不絕。（中通社）

第四波新冠疫情 嚴峻，港府多番呼籲市民避免冬至及元旦等節日進行家庭聚會，以防病毒傳播。不過，昨日不少市民為「做冬」，特地到街市購買食材回家煮大餐，準備與親友聚會分享，令人擔心出現更多播毒家庭群組。

•增74確診 25宗無源頭

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君20日下午在疫情記者會上表示，截至20日凌晨零時，香港 新增74宗確診個案，包括4宗輸入個案和70宗本土感染。本土個案中，25宗感染源頭不明，其餘45宗與早前個案相關。

據報導，民俗「冬至大過年」，21日是冬至，不少家庭趁20日周日提早「做冬」。由於禁止晚市堂食，不少市民頑固地認為冬至要做節，昨到街巿購買食材回家烹煮，與親友分享。

伍先生昨日一早到街巿買菜，認為「冬大過年」，始終應一家人齊齊整整做節，而他的子女及孫兒有10人會齊集在家中。他承認人多聚集或有風險，但表示每日也清潔家居，家人回來亦會洗手及以消毒液再清潔雙手，相信風險不大，反問是否因疫情而暫要與家人斷絕來往？

•街市生意遠勝於平日

由於巿民「做冬」，街市生意也較之前明顯增加。海味雜貨店老闆鄭先生表示今年冬至生意雖較往年仍有差距，但已比平時好太多，最近酒樓沒得吃，不少人改為買菜自己煮，生意好很多。」另一海鮮檔主鄭太亦指冬至前幾日的生意比平日多，客流明顯增加。

另據明報報導，禁晚市堂食等社交距離 措施周三屆滿，港府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨表示，目前確診個案是反映一兩周前感染，確診數字處於高位橫行，料措施要延長一段時間。許樹昌表示，市面人流仍很多，如未來數日確診及源頭不明比例高企，市民仍不配合防疫，建議港府考慮縮減商店或商場營業時間，或仿效英國暫關「非緊急商店」，「最後關頭」甚至要考慮禁足。零售業界憂慮此舉勢令生意再跌，不排除有店舖結業。