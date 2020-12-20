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人心惶惶… 港確診男擅離醫院 遭全城通緝

香港新聞組／香港20日電
香港疫情嚴峻，警方在社交網站發布照片，通緝擅自離開醫院的確診患者。（中通社、取材自臉書）
香港疫情嚴峻，警方在社交網站發布照片，通緝擅自離開醫院的確診患者。（中通社、取材自臉書）

香港一名新冠肺炎確診者18日擅自逃離醫院，造成人心惶惶，擔心他到處播毒，檢查時也不合作，當局正全城通緝此人。

綜合媒體報導，這名63歲確診者李運強14日起在九龍伊利沙伯醫院接受隔離治療，但他18日下午約5時擅自離院，不知所蹤。到昨早9時，院方仍未尋回這名男子，通報警方和衛生部門，全城通緝此人。

據報導，這名男子報稱獨居在旺角花園街居住，目前花園街一帶市民人心惶惶，怕他在區內傳播病毒，港府部門至今未能聯絡到其家人。

對於這名確診者可以輕易離開醫院，有市民和建制派立法會議員批評港府忽視了防疫方面的保安工作，也未能理解患者的負面情緒而給予支援。

醫管局表示他的病毒量不高不低，仍有傳播風險，而他留院期間並不十分合作，更有偷跑前科，但院方評估後不認為他逃走風險高，故沒有要求他穿著約束衣，也沒有為他戴電子手帶。他住伊利沙伯醫院B座10樓的單人隔離病房，若要偷走必須硬闖四道門，通過護士站，才能走到該層的電梯大堂離開。惟院方低估他逃走風險，也沒有派保安員在病房門口駐守，令重重防「走犯」措施失靈。

通緝 香港 防疫

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