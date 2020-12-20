我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

港確診再破百 42源頭不明創第4波新高

香港新聞組／香港20日電
北角海濱一帶，周末聚集的大批外籍家庭傭工減少了。（中通社）
北角海濱一帶，周末聚集的大批外籍家庭傭工減少了。（中通社）

香港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，新增確診連續八天錄得雙位數後，昨日再次破百，單日新增109宗，累計突破8000宗大關。102宗本土感染個案中，42宗源頭不明個案再創第四波新高，包括主婦、退休者、上班族、食肆員工、學生等。

•再增5疫廈 近30人確診

大公報報導，連日來多座住宅大廈出現小型爆發，昨日再有五座住宅大廈被病毒攻陷，累計近30名居民確診，衛生防護中心須往派樣本瓶。柴灣景翠苑再新增確診，被港府發出強制檢測公告。九龍東至今已有五個屋苑或屋邨被發出強制公告，加上昨日新增兩個屋邨須派樽，顯示區內疫情繼續升溫。

據報導，最新被疫情攻入的住宅大廈分別是牛池灣富山邨富仁樓、藍田平田邨平誠樓、旺角Skypark、葵涌石籬二邨石榮樓、西環均益大廈二期D座，均錄得超過五宗病例及涉及三個單位。但衛生防護中心只到有關大廈派樽，未發出強制檢測公告。

柴灣景翠苑再增一個單位一名患者確診，累計涉及六個單位。張竹君稱，景翠苑新增的確診單位，與早前其中一單位在同一座向，兩者相隔八層，但她稱這情況常見，很難判斷有無關係，中心會先檢測，若有更多個案，或需要專家實地視察調查。而早前確診的單位亦增一人確診。港府昨晚發出公告，在11月30日至12月19日期間，曾身處境翠苑逾兩小時的人，須於12月24日或之前檢測。

九龍灣麗晶花園第6座則要做第二次強制檢測，在11月17日至12月9日期間曾身處該處逾兩小時的人，須於12月24日或之前接受第二次檢測。

•限聚勢延長 聖誕跨年或「加辣」

另據文匯報報導，餐飲處所晚上6時後禁堂食、關閉酒吧等處所的防疫措施將於23日屆滿，食物及衛生局局長陳肇始昨日指出，現正檢討是否需要調節防疫措施，並強調要繼續減低人流及聚會，才有望控制疫情，惟巿面人流減幅不明顯，可能要再檢視是否需要延長有關措施，甚或要加推其他防疫措施，暗示不排除聖誕新年期間防疫措施「加辣」。

麗晶花園第6座的相關人士須做第2次強制檢測，任何曾在11月17日至12月9日期間...
麗晶花園第6座的相關人士須做第2次強制檢測，任何曾在11月17日至12月9日期間曾身處第6座超過2小時的人士，須於12月20日至12月24日期間接受檢測。圖為10日麗晶花園第6座的部分居民撤離前往隔離營。（中通社）
香港再有數幢大廈出現較多宗個案，港府將會向相關住戶派發樣本樽。圖為工作人員在旺角...
香港再有數幢大廈出現較多宗個案，港府將會向相關住戶派發樣本樽。圖為工作人員在旺角Skypark附近進行清潔。（中通社）

檢測 疫情 防疫

上一則

陝西距今4千年石峁遺址 入選美期刊「十大發現」

下一則

疫襲百業 香港聖誕市道慘淡 打工仔「放假放到驚 無心過節」

延伸閱讀

防疫 蘋果加州所有門市、英國16店面暫關

防疫 蘋果加州所有門市、英國16店面暫關
不能訪友！疫情升溫 英格蘭取消聖誕防疫假

不能訪友！疫情升溫 英格蘭取消聖誕防疫假
達城鄉親助防疫 分享台灣愛心

達城鄉親助防疫 分享台灣愛心
​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂

​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」