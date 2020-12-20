港確診再破百 42源頭不明創第4波新高

北角海濱一帶，周末聚集的大批外籍家庭傭工減少了。（中通社）

香港新冠肺炎疫情 仍然嚴峻，新增確診連續八天錄得雙位數後，昨日再次破百，單日新增109宗，累計突破8000宗大關。102宗本土感染個案中，42宗源頭不明個案再創第四波新高，包括主婦、退休者、上班族、食肆員工、學生等。

•再增5疫廈 近30人確診

大公報報導，連日來多座住宅大廈出現小型爆發，昨日再有五座住宅大廈被病毒攻陷，累計近30名居民確診，衛生防護中心須往派樣本瓶。柴灣景翠苑再新增確診，被港府發出強制檢測 公告。九龍東至今已有五個屋苑或屋邨被發出強制公告，加上昨日新增兩個屋邨須派樽，顯示區內疫情繼續升溫。

據報導，最新被疫情攻入的住宅大廈分別是牛池灣富山邨富仁樓、藍田平田邨平誠樓、旺角Skypark、葵涌石籬二邨石榮樓、西環均益大廈二期D座，均錄得超過五宗病例及涉及三個單位。但衛生防護中心只到有關大廈派樽，未發出強制檢測公告。

柴灣景翠苑再增一個單位一名患者確診，累計涉及六個單位。張竹君稱，景翠苑新增的確診單位，與早前其中一單位在同一座向，兩者相隔八層，但她稱這情況常見，很難判斷有無關係，中心會先檢測，若有更多個案，或需要專家實地視察調查。而早前確診的單位亦增一人確診。港府昨晚發出公告，在11月30日至12月19日期間，曾身處境翠苑逾兩小時的人，須於12月24日或之前檢測。

九龍灣麗晶花園第6座則要做第二次強制檢測，在11月17日至12月9日期間曾身處該處逾兩小時的人，須於12月24日或之前接受第二次檢測。

•限聚勢延長 聖誕跨年或「加辣」

另據文匯報報導，餐飲處所晚上6時後禁堂食、關閉酒吧等處所的防疫 措施將於23日屆滿，食物及衛生局局長陳肇始昨日指出，現正檢討是否需要調節防疫措施，並強調要繼續減低人流及聚會，才有望控制疫情，惟巿面人流減幅不明顯，可能要再檢視是否需要延長有關措施，甚或要加推其他防疫措施，暗示不排除聖誕新年期間防疫措施「加辣」。