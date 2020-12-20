港第4輪防疫基金 教練僅1/4受惠 康體業界促放寬申請條件

香港示意圖。圖／shutterstock

港府預計下月發放第四輪「防疫 抗疫基金」，對因收緊社交措施遭重創的行業及相關行業的港人提供援助，包括向註冊體育教練提供一筆過7500元（港幣，下同，約967美元 ）資助，名額約1萬人，但此舉引起業界不滿。香港 康樂體育專業人員總會批評，受惠者只限奧委會下體育總會註冊的教練，促港府放寬申請條件。

明報報導，該會會長李粵閩估計，康體業界有約4萬名教練，惟過去數輪防疫抗疫基金只得約1萬人獲資助，因港府只認可奧委會下體育總會下註冊的教練，惟大部分教練並非於旗下註冊。新興運動教練籌委會副召集人雲大德更質疑，港府只接受奧委會下體育總會註冊教練，只重視主流運動發展。

據報導，總會促港府改善一筆過資助金申請資格，建議同時接受由本地或國際認可機構發出的教練證書、導師服務協議書、出糧紀錄等，相信足以證明其教練工作。

報導稱，康文署發言人表示聆聽到業界意見，但暫申請資格沒大變化；香港體育團體及教練沒統一註冊或發牌制度，港府認為以奧委會轄下體育總會或康文署轄下「體育資助計畫」的體育機構註冊教練名冊作為申請門檻，較為穩妥及客觀。