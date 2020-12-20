人類自由指數 港排第3「未反映國安法 未來數年會下降」

香港示意圖。圖／shutterstock

美國及加拿大 智庫發表公布2020年全球人類自由指數 排名，其中香港 在162個受評比的對象之中排在第3名，與去年相同；中國大陸排名第129；台灣排名第19，自2008年開始評比以來，是進步最多的5者之一。惟報告特別提到，評分參考的數據來自2018年，並未反映北京過去兩年介入的影響，包括港區國安法的實施，預料未來數年評分會明顯下降。

美國及加拿大智庫發表「人類自由指數」報告，香港在162個受評比的對象之中排在第3名，與去年相同；中國大陸排名第129；台灣排名第19，自2008年開始評比以來，是進步最多的5者之一。

美國華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）與加拿大「菲沙研究所」（Fraser Institute）共同發表2020年「人類自由指數」（The Human Freedom Index）報告。

指數從0到10，數字愈大意味自由程度愈高，2018年所有國家的平均指數為6.93，自2008年以來，全球平均自由指數下降了0.04。

根據最新報告，人類自由指數最高的前10名為紐西蘭、瑞士、香港、丹麥、澳洲、加拿大、愛爾蘭、愛沙尼亞、德國、瑞典。自2008年以來，人類自由指數進步最多的是斯里蘭卡、緬甸、辛巴威、台灣和多明尼加共和國。

報告指出，香港的獨特性在於在未轉型為民主制度下，長期享有高度經濟自由，以及個人自由和收入；然而，中國共產黨對香港干預漸多，包括侵害新聞自由及司法系統獨立，在在解釋了香港的人類自由指數及排名何以自2008年起下滑，尤其是在個人自由一項。香港的個人自由指數從2008年的9.00跌到2018年的8.53。

由於這份報告是根據2018年資料做成，因此未能反映出北京政府在2019年、2020年對香港加緊箝制，例如強推「香港特別行政區維護國家安全法」。但報告提到，預期香港的自由將明顯惡化，特別是在言論自由、法治、集會結社自由及公民社會方面。