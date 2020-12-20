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疫襲百業 香港聖誕市道慘淡 打工仔「放假放到驚 無心過節」

香港新聞組／香港20日電
年尾是零售業旺季，但受第四波疫情影響，旅客人數及外出消費港人減少，令整個業界生意都下跌，老闆認為須落重藥控制疫情，零售業及經濟才有望得救。（中新社）
年尾是零售業旺季，但受第四波疫情影響，旅客人數及外出消費港人減少，令整個業界生意都下跌，老闆認為須落重藥控制疫情，零售業及經濟才有望得救。（中新社）

明天是一年一度的冬至，周五則迎來聖誕佳節，原是各行業的旺季，但在疫情陰霾下，食肆湧現訂枱「cut單潮」，商店拍烏蠅，市道慘淡，相關從業員「吊鹽水」收入大減，被迫放無薪假。有打工仔坦言：「放假放到驚，無心情過節。」

文匯報報導，有企業及工會均指，特區港府的防疫抗疫基金也只是行業的「止痛藥」，要治本，必須依靠特區港府採取果斷措施，堵塞所有防疫漏洞，以至推行強制檢測，盡快達至「清零」。如此，香港經濟才有望重上正軌，廣大打工仔才保得住飯碗。

•旅遊業：轉行好難

據報導，從事導遊近10年的阿May，以往的聖誕節都忙得不可開交，連與家人共聚的時間都沒有。但自去年受修例風波影響，去年下半年的入境旅行團更被迫取消，她最後一次接待入境團已經是去年的9月。她預計香港的旅遊業要待2023年才能恢復以往光彩，現在最重要是調節自己情緒。

由於收入大跌，她去年已考獲保安牌照，原以為能轉行當保安員，但她不習慣「返工等放工」，兩星期熬出病，最終辭掉工作。後來到食肆應徵，但礙於疫情，食肆人手需求大減，她轉行美夢再次落空。她同樣從事導遊的丈夫則已轉行到廣華醫院當兼職清潔工。

零售業：得救無望

香港百貨、商業雇員總會會務總幹事林志忠直言，業界只能夠用「慘淡」來形容今年聖誕市道。年尾是零售業的旺季，零售業原本有望「追落後」拉上補下，使全年生意額不至於跌太多，但受第四波疫情影響，加上工展會等購物展覽因應疫情取消，生意雪上加霜，「一眾老闆只能夠寄望農曆新年。」他認為須落重藥控制疫情，香港零售業及經濟才有望得救。

•飲食業：生意蕭條

「之前幾年的節日我們都好忙，無時間同家人過節；今年放假放到驚，無心情做節。」從事餐飲行業40年的葉先生，今年冬至及聖誕節勢必因為晚市禁堂食，其工作的酒樓生意異常冷清，員工被迫放無薪假，完全無興致與家人慶祝節日。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，在第四波疫情未爆發前，多間酒樓餐廳已接到冬至和聖誕期間的訂枱，業界還以為可以攞個尾彩。但隨著港府收緊限聚措施，酒樓餐廳湧現「撻訂潮」。

疫情陰霾下市道慘淡，從業員被迫放無薪假。有打工仔坦言：「放假放到驚，無心情過節。...
疫情陰霾下市道慘淡，從業員被迫放無薪假。有打工仔坦言：「放假放到驚，無心情過節。」（新華社）

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