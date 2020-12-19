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港府「慢三拍」 李偲嫣染疫亡後 夫等3天仍未獲檢測

香港新聞組／香港19日電
港府18日開始為全港外傭提供一次免費檢測服務，市民與外傭排長龍在油麻地梁顯利社區中心的檢測中心等候檢測。（中通社）
港府18日開始為全港外傭提供一次免費檢測服務，市民與外傭排長龍在油麻地梁顯利社區中心的檢測中心等候檢測。（中通社）

港府防疫方針定調「早發現、早隔離、早治療」，但不斷傳出有人等候多天才被送往檢疫。「正義聯盟」創黨主席李偲嫣去世後才驗出染疫，其夫在妻子死後第三天仍未獲安排檢疫，有區議員更稱有人等了七天。

明報報導，經民聯立法會議員梁美芬昨引述李偲嫣丈夫謝鋮浚稱，謝與李均曾發燒，兩人求醫後交樣本回港府診所，至昨仍未有報告，已逾一周，謝自行服藥後退燒，在家隔離。梁美芬對港府辦事效率表示強烈不滿，指很多人連首次檢測都未做，要求港府即時處理，「救命不能拖……他們作為有機會染疫的人，分分鐘都是一條命」，認為爆疫已一年仍是這種情況絕不可接受，要求「抗疫不能放慢板」。

據報導，油尖旺區議會副主席余德寶亦接獲街坊通知，有公司出現確診要檢疫60人，當中有人等了四、五天，其間開始咳、無味覺和嗅覺，一人至第7天仍未被接走檢疫，如被「遺忘」。

報導稱，衛生署昨晚回應稱，第四波個別日子逾400人送往檢疫，比一般情況倍增，過去兩周要處理5幢樓撤離的居民，須動員絕大部分相關人員，以致部分人未能迅速入檢疫中心。

報導指出，此外，伊利沙伯醫院昨晚公布，一名63歲男確診者昨午約5時被職員發現試圖離開，職員追出後，他已從樓梯逃去，院方報警。

另據文匯報報導，大圍美林邨美桃樓一名62歲女密切接觸者等候送入檢疫中心期間離世，經檢測證實確診，衛生防護中心解釋情況或與近日接連有大型撤離行動增加人手需求有關，並表示相關人員正檢視工作流程，及請求其他港府部門協助。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，情況反映港府跟進確診個案的工作「慢三拍」，呼籲盡快改善檢疫安排。

港府18日開始為全港外傭提供一次免費檢測服務，油麻地梁顯利社區中心的檢測中心出現...
港府18日開始為全港外傭提供一次免費檢測服務，油麻地梁顯利社區中心的檢測中心出現爆滿情景。（中通社）

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