港醫護家族逾10人慶生會 3人初步確診

新蒲崗新時代工貿商業中心的Billy Sir音樂教室18日爆發疫情，有10人確診。（中通社 ）

香港 新冠疫情 下不少醫護人員也受感染，一個醫護家族就有三名護士及醫生初步確診。醫管局行政經理庾慧玲希望醫護人員能夠樹立榜樣，減少聚會，因為他們染疫除影響身邊家人外，也會影響同事及病人，影響力遠超普通市民。

•港增70確診 25宗不明源頭

衛生防護中心昨日公布新增70宗確診個案，其中64宗屬本土個案，包括25宗不明源頭病例。文匯報報導，庾慧玲昨日透露，大埔那打素醫院一名內科醫生、其在東華醫院內視鏡中心任職護士的妻子，以及在九龍醫院當骨科男護士的胞弟也初步確診，而其弟弟同於九龍醫院擔任護士的妻子則須接受檢疫。

庾慧玲表示，該名內科醫生與妻子及弟弟等13日參與家庭生日聚會，聚會人數超過10人，相信是在聚會時感染。醫生任職的那打素醫院，則有4名職員列為其他接觸者，需接受醫學監察，而17名醫護人員及大多數病人已完成檢測 ，結果均呈陰性。

•音樂教室播毒 10染疫

另外，據報導，再有新的歌唱群組爆發個案：新蒲崗的「Billy Sir音樂教室」合共至少涉及10人確診，中心已將追蹤到曾到教室的人士送往檢疫中心。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情簡報會上指出，新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心Billy Sir音樂教室暫有至少10宗確診，包括一名老師、5名學生，及4名學生的家人或朋友。學生主要為五、六十歲人士，5日及8日曾開班。

•柴灣景翠苑5戶6確診

另據明報報導，同日，再有屋苑出現多個單位有居民感染新型冠狀病毒。柴灣景翠苑至昨日有5個單位共6人確診，當中3個單位的居民相識及曾有接觸，一個單位源頭不明，一個單位則屬早前的群組，5個單位不同樓層、不同座向，衛生署會向該大廈的居民派樣本瓶，暫時不須強制檢測。