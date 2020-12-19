​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂

圖為禁止晚間堂食後的餐廳。 （中新社）

香港 人一年四季，有好多節要過，但最看重的其實是冬至和聖誕雙節，這兩節正好是香港這城中西混雜的特色，冬至過成節是香港特色，所謂「冬至大過年」，把冬至節過得跟春節一樣隆重，至於聖誕就不用說了，英治百年，香港的聖誕一年最熱鬧。

冬至緊挨聖誕，然而香港完全沒有這兩節的氣氛，連年年都要以這兩節為大機的商家，今年也無精打采，報上連聖誕大餐廣告都沒了。

往年冬至和聖誕前後，應當是香港鬧市最熱鬧的一段日子，這兩天晚間去灣仔，只見一片清冷，再往東走到銅鑼灣，更出人意料是一片死寂。想來這跟港府下令晚上6時後不准營業堂食有關，香港人愛吃吃喝喝，晚上七、八點鐘才是飯點，銅鑼灣和灣仔食肆林立，大日子熱鬧到午夜也不奇怪，現在餐廳食肆晚上關門，連24小時營業的小麥當勞都只留一個窄道通往櫃台，街上哪裡還留得住人。

面對大風大雨、大災大難，香港人除了對疫情 對港府「媽媽聲連天（罵聲連天）」，還是會想「搞搞新意思」。近日就有一些社會企業出聲，說是現在外面沒了過節的場所，可以因應需要，來安排布置不同的過節主題派對，但反應不大熱烈，公司老闆們沒了跟員工熱鬧一下的想法，更多公司員工還在憂慮這節過完不知還有沒工開。

香港各行各業，公認最慘的是觀光 業。這個行業中人最近呼籲港府，盡快放寬海外旅客經香港國際機場中轉至內地的限制，又說希望港府幫忙爭取內地來扶持旅遊業恢復，至少令香港跟廣東、澳門重開旅遊合作。但港府自身難保，這些呼聲看來不可能有回應。

除了觀光業令人同情，香港疫情風聲日緊下，醫護人員的安全也再度令人擔心。香港前些日子有不少疫情爆發的群組，如闊太們的「舞廳群組」，人人都拿來當笑話講，周末新現「醫護家族群組」說是一家族中兄弟二人加上兄嫂，分別是三間醫院的醫生和護士，但同期確診，人人聽到都說害怕了。