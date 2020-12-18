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港80行業報刊登廣告 斥港府抗疫差：排隊等死

香港新聞組／香港18日電
香港政務司司長張建宗表示，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施。圖為香港蘭桂坊酒吧街。（中通社）
香港政務司司長張建宗表示，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施。圖為香港蘭桂坊酒吧街。（中通社）

受新冠肺炎疫情衝擊，多個行業受不同程度影響，80個來自不同行業的中小企商會代表，組織成「香港各界商會聯席會議」於昨日於報刊刊登廣告，以「我們中小企憤怒了！我們只期望與員工共同活下去！」為題，向政府提出三大訴求，要求政府要推行全民檢測、強制入境及撤銷取消強職金對沖草案。

香港01報導，會議召集人之一、環保工程商會會長甄瑞嫻表示，現時不少中小企快抵受不了，斥「水深火熱，現在爭扎求存，好像排隊等死」，情況非常惡劣，因此同意以登報方式表達意見。

她表示，港府的防疫對策一成不變，方案試了再試仍無所作用，擔心即使能度過聖誕，亦將有不少企業在新年檔期捱不住倒閉，故此聯合起來反映意見。

三大訴求當中包括推行全民檢測，開通健康碼；嚴控疫情嚴重國家人士入境，需徹底檢疫、永久撤銷「取消強積金對沖草案」，設立全民退休保障計畫，又指政府的抗疫措施失效，循環不息地擾民，導致經濟復甦無期，政府必須對受疫情影響嚴重影響生計的行業加以財政支援。

據本報系聯合報導，香港政府昨日宣布第四輪「防疫抗疫基金」，將挹注64億港元（約8.3億美元），對因政府收緊社交措施，而遭到重創的行業及相關行業的港人提供援助。

香港政務司司長張建宗。（取材自中新網）
香港政務司司長張建宗。（取材自中新網）

香港政務司司長張建宗表示，這一輪的防疫基金是因應港府祭出的社交措施，向受重創的行業及從事有關行業的港民提供援助，涉及19項資助計畫，以及應急之用。受惠的產業包括健身中心、美容院、餐廳等等。

張建宗表示，這次受惠處所及每個人的資助額都有增加，有的增加一倍多，相比9月份第三輪「防疫抗疫基金」的28億元，這次幾乎是上次的兩倍。

另據香港經濟日報報導， 香港總商會總裁梁兆基指，疫情對經濟打擊大且廣泛，即使有疫苗但分發需時，預計香港經濟最快明年下半年始見明顯反彈；而明年初企業倒閉及裁員壓情況最嚴求，料失業率將會升至超過7%，呼籲政府延續對企業的財政支援措施，包括推出第三輪「保就業計畫」。

他表示，若政府可以提供新一輪保就業計畫，將大大緩和企業的財政壓力，而且疫情未受控政府便終止財政支援或「有點功虧一簣」，呼籲政府持續針對性地對商界提供財政支援。

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