港逾24萬人失業 春節前後恐現倒閉潮

香港公布最新失業率雖有微跌，仍有逾24萬人失業。（中通社）

歲晚香港 人，最慘是失業。香港公布最新失業率雖有微跌，仍有逾24萬人失業，領取綜合援助金的失業者持續增加，商會預計春節前後失業和倒閉將進入嚴竣，左派工會說八成人不滿港府表現。

香港政府統計處公布最新失業率，今年9至11月間輕微下跌0.1個百分至6.3%，這意味著香港最新失業人數有24萬4300人。

港府勞工 及福利局局長羅致光說，該段期間香港第三波疫情 趨穩，勞工市場呈現輕微改善，但仍然疲弱，鑑於最近第四波疫情，勞工市場的壓力預料會在短期內再次上升，港府會在有需要時推出針對性措施，支援受重創的行業。

香港政府另外公布的數據說，上月領取綜合援助金個案有約22萬宗，其中失業類別個案持續上升，上月有超過1萬9000宗，按年增加約54%。

香港政府宣布要向防疫抗疫基金申請注資64億港元（約8.3億美元），為受重創的行業和從事這些行業的市民，提供進一步援助。港府政務司長張建宗說，要有針對性，精準協助因疫情被勒令關閉，及受重創的行業，資助額會多於早前數輪的防疫抗疫基金。

香港總商會公布最新調查顯示，四成會員看淡明年經濟前景，認定沒有港府的財政支援，或跨境人流沒有增加，就需要縮減在港投資。其中，酒店餐廳等旅遊相關行業，有三成企業明年會縮減人手及員工底薪；但資訊科技、電子商務等行業，增加人手及員工底薪的比例較多。

香港總商會總裁梁兆基認為，今次疫情影響的範圍及時間較SARS嚴重，預料今年香港經濟負增長6%，失業率達到7%。由於香港政府「保就業」計畫結束，相信農曆年前及明年第一季的失業及公司倒閉情況，會踏入最嚴峻階段。

香港三間主要的公車公司中，城巴和新巴本月起推出自願無薪假計畫，部分兼職車長停工。巴職工會星期四說，城巴、新巴管理層早上約見多個工會的代表，討論並諮詢進一步節流措施，包括強制所有員工每月放一至二日無薪假，以及取消城巴車長、站長等前線員工農曆新年特別津貼等，工會擔心公司或會進一步減薪，甚至裁員。

香港建制派最大的工會工聯會公布最新的就業情況及求職信心指數調查結果，顯示八成受訪者不滿港府抗疫表現，並指在過去一年亦有七成受訪者失業，近八成受訪者工作受影響，包括被裁員、減薪或放無薪假。該工會要求香港政府為失業、停業及被減薪工友發放9000港元的現金津貼，為期六個月。

香港前特首董建華任主席的團結香港基金17日舉辦網上會議，董建華在會上說，他有信心香港會再創黃金時代，又說香港正置身百年一遇的機遇，香港人不能坐井觀天，只有配合中國大陸改革開放，香港經濟才會再起飛。