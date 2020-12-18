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香港新增96例確診 剪髮店4髮型師與1客人染疫

記者呂佳蓉／香港18日電
香港疫情仍嚴峻。（新華社）
香港疫情仍嚴峻。（新華社）

香港昨日新增96例新冠肺炎確診，90例屬於本土感染，其中26例為源頭不明的個案，初步確診超過70例。昨日確診者中，中環一間剪髮店有四名髮型師與一名客人確診，港府要求到過該間剪髮店的客人要做強制檢測

香港電台報導，食物及衞生局局長陳肇始說，港府在為港人安排接種新型冠狀病毒疫苗，一定會顧及如何保障港人。現在研究是否跟隨國際慣例、在緊急情況下免除藥廠法律責任的同時，此外也要確保藥廠提供的數據，合乎安全有效的原則。

陳肇始說，會給港人足夠資訊，港人可以選擇是否接種疫苗，這全屬自願，不會強制。對疫苗接種後產生的問題，譬如接種新型冠狀病毒疫苗後，若有港人出現不良反應，當局都會調查，會以嚴肅態度跟進。

至於是否會如外國般，設立疫苗損害賠償計畫，他未正面答覆，稱港府會有整套計畫。

港府新一輪社交距離措施已實施約一周，不過確診數字仍未減少，陳肇始表示，現階段的措施已是7月時最嚴厲的安排，然而交通出行數字顯示，還未能回到7月時的最低位。

他呼籲，港人應減少外出、減少人流，保住不要有大型爆發，信心確診病例數會下降。

疫苗 香港 檢測

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