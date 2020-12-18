7.1遊行 泛民8人獲准保釋 護照被沒收

香港泛民8人被控煽動非法集結 首度出庭 香港8名泛民主派人士包括社會民主連線副主席梁國雄（中）因為涉及「七一遊行」被控罪，17日首次出庭，法官押後案件至明年2月審訊。（中通社提供）中央社

香港 八名民主派人士，包括前立法會議員朱凱廸、胡志偉、民陣召集人陳皓桓等，被控涉嫌在今年6月30日及7月1日參與未經批准集結，昨日在西九龍裁判法院提堂應訊，各人均獲准保釋，但全部被沒收護照不准離境，每星期需到警署報到，案件押至明年2月8日再訊。

中央社報導，警方上周拘捕梁國雄等八人，指控他們涉及今年7月1日在灣仔未經批准的集結遊行 ，分別被控1至3項罪名不等，包括「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」。

部分被告出庭前一度在法院外拉起布條抗議，強調「和平集會無罪，政治檢控無恥」。法庭宣讀控罪後，在被問到是否明白時，有被告回稱「五大訴求 缺一不可」、「釋放所有政治犯」。

香港01報導，陳皓桓、胡志偉、區議員徐子見每人分別面對三項控罪。其中首項控罪指，三人連同社民連曾健成、區議員陳榮泰，涉嫌6月30日在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結。

據報導，第二及三項控罪涉及陳皓桓三人，與朱凱廸、社民連梁國雄及鄧世禮。控罪指，六人在7月1日在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織一個未經批准集結。

另外，與前立法會議員許智峯、朱凱廸一同牽涉在立法會擲臭水控罪的人民力量陳志全，昨日亦到警署報到。他接受查詢指，保釋條件由法庭定下，警署亦不能改變保釋條件，他的護照無被沒收。

許智峯在保釋期間以公務外訪為由離境，後來經丹麥潛逃至英國 ，社會有聲音認為，此舉或令日後的保釋條件更收緊。