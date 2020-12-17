喉管垂直傳播！ 樓上冲廁樓下臭 香港又兩廈撤居民

沙田乙明村明恩樓16日錄得6宗確診病例。警方人員及身穿防護衣物人員到沙田乙明村明恩樓協助居民。圖為沙田乙明村明恩樓。 (中新社)

香港 新型冠狀病毒確診數目昨日破7800大關，同時再多兩幢「疫廈」須撤離居民，包括沙田乙明邨明恩樓及牛池灣彩雲邨明麗樓，當中有6個單位爆疫的明麗樓，分別有3層33室及兩層34室的住戶先後確診，政府專家顧問袁國勇相信兩坐向單位出現垂直傳播，有理由相信與喉管有關。

港增82宗確診 35源頭不明

香港經濟日報報導，本港疫情持續，未見有大幅回落跡象。昨日新增82宗確診個案，當中有3宗為輸入個案，另79宗屬本地個案，包括35宗感染源頭不明；另有逾80宗初步確診。現行防疫 措施將於下周三屆滿，消息指，政府傾向將防疫措施延至元旦。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，鑽石山龍蟠苑龍珊閣再有居民確診，全座居民須強制檢測 ，而沙田乙明邨明恩樓32樓亦疑現爆發，亦有單位居民須強制檢測。

明報報導，明麗樓昨多兩個單位現確診，累計6個單位，其中3個是33室，分別在13樓、18樓及21樓；兩個屬34室，分別在8樓及9樓；餘下單位是9樓23室，患者屬歌舞群組。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，3個33室單位涉4人確診及1人初步確診，兩個34室單位各一人確診，餘下單位有一人，即8人染疫。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到場視察後表示，按單位病發日期估計，相信33室及34室各自出現垂直傳播，料與喉管有關。

報導指出，黃大仙區議員沈運華表示，有個別居民曾投訴樓上冲廁時會聞到臭味，但不確定是從何處傳來，促請房署為大廈居民做全面檢查。他說居民對大廈爆疫感擔心，但未見居民搬走暫避。