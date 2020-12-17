「黎智英應送中」？港：已進司法程序

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控危害國家安全，案件押後至明年4月16日審訊。(路透)

中國 法律學者顧敏康稱，應照港區國安法 之規定，將香港 壹傳媒集團創辦人黎智英所涉及的危害國家安全案件移交中國司法機構審理。香港律政司司長鄭若驊表示，案件已進入司法程序，不做任何回應。

港區國安法第55條明列，首先，在案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港管轄確有困難的；其次，出現港府無法有效執行本法的嚴重情況的；以及第三點，出現國家安全面臨重大現實威脅的情況下，港府可把某些危害國安犯罪案件轉交北京中央駐港國家安全公署行使管轄權。

顧敏康在媒體撰文認為，上列二、三項是基本符合與確實存在的，主張將黎智英送中審理。對此，鄭若驊僅表示，案件已進入司法程序，因此不能做任何回應。

此外，負責審理黎智英等人涉嫌詐欺罪的法官蘇惠德接到死亡恐嚇。鄭若驊表示，最近有本地及外國的言論和行為，針對香港司法機構及司法人員，且部分是恐嚇，亦有要求釋放被捕人士或撤控等要求。他強調，所有意圖影響司法機構獨立審判權或律政司獨立檢控權的行為都是徒勞無功。

中國全國港澳研究會理事、香港法學交流基金會高級顧問顧敏康16日在大公報撰文批評黎智英是「首席漢奸」。他稱，避免此案被一些法官「高高舉起、輕輕放下」，最好的辦法就是引用國安法第55條，將黎智英「送中」審理。

百度資料顯示，顧敏康曾任湘潭大學信用風險管理學院院長、香港城市大學法律學院副院長、華東政法大學第一屆「上海東方學者」講座教授、香港世貿組織研究中心的研究員兼副主任、香港基本法教育協會副主席等。

黎智英早前被捕及被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全，並於12日首次出庭，法院把案件押後至明年4月16日審訊，黎智英被收押。