我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

「黎智英應送中」？港：已進司法程序

香港新聞組／香港17日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控危害國家安全，案件押後至明年4月16日審訊。(路透)
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控危害國家安全，案件押後至明年4月16日審訊。(路透)

中國法律學者顧敏康稱，應照港區國安法之規定，將香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉及的危害國家安全案件移交中國司法機構審理。香港律政司司長鄭若驊表示，案件已進入司法程序，不做任何回應。

港區國安法第55條明列，首先，在案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港管轄確有困難的；其次，出現港府無法有效執行本法的嚴重情況的；以及第三點，出現國家安全面臨重大現實威脅的情況下，港府可把某些危害國安犯罪案件轉交北京中央駐港國家安全公署行使管轄權。

顧敏康在媒體撰文認為，上列二、三項是基本符合與確實存在的，主張將黎智英送中審理。對此，鄭若驊僅表示，案件已進入司法程序，因此不能做任何回應。

此外，負責審理黎智英等人涉嫌詐欺罪的法官蘇惠德接到死亡恐嚇。鄭若驊表示，最近有本地及外國的言論和行為，針對香港司法機構及司法人員，且部分是恐嚇，亦有要求釋放被捕人士或撤控等要求。他強調，所有意圖影響司法機構獨立審判權或律政司獨立檢控權的行為都是徒勞無功。

中國全國港澳研究會理事、香港法學交流基金會高級顧問顧敏康16日在大公報撰文批評黎智英是「首席漢奸」。他稱，避免此案被一些法官「高高舉起、輕輕放下」，最好的辦法就是引用國安法第55條，將黎智英「送中」審理。

百度資料顯示，顧敏康曾任湘潭大學信用風險管理學院院長、香港城市大學法律學院副院長、華東政法大學第一屆「上海東方學者」講座教授、香港世貿組織研究中心的研究員兼副主任、香港基本法教育協會副主席等。

黎智英早前被捕及被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全，並於12日首次出庭，法院把案件押後至明年4月16日審訊，黎智英被收押。

香港 中國 港區國安法

上一則

多渠道供應「規模經濟」 英國研究：兵馬俑是組裝的！

下一則

藍營「奇女子」 李偲嫣昏迷不治 初驗陽性

延伸閱讀

世界晚報／出貨量砍半輝瑞疫苗下兩周配送銳減

世界晚報／出貨量砍半輝瑞疫苗下兩周配送銳減
蔡英文公開聲援黎智英：被羞辱的是香港的自由和法治

蔡英文公開聲援黎智英：被羞辱的是香港的自由和法治
中國學者稱黎智英應送中審理 港：已進司法程序不回應

中國學者稱黎智英應送中審理 港：已進司法程序不回應
英外相籲香港 別再把黎智英當目標

英外相籲香港 別再把黎智英當目標

熱門新聞

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬