我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

全港劣居住戶12.2萬 近9萬戶擠劏房

香港新聞組／香港17日電
香港目前仍有許多人住在空間極為狹窄的劏房。(本報資料照片)
香港目前仍有許多人住在空間極為狹窄的劏房。(本報資料照片)

香港房屋問題持續嚴峻。運輸及房屋局昨公布最新《長遠房屋策略》周年進度報告，雖然未來10年建屋量首達目標，報告披露現時全港居於環境欠佳單位住戶達12.2萬戶，是現屆林鄭月娥政府2017年上任後新高，當中劏房住戶達8.9萬戶，按年增2500戶。民主黨尹兆堅批評，現行房策未能紓緩基層家庭的住屋壓力。

明報報導，特首林鄭月娥昨在社交平台表示，政府已全數覓得興建足以滿足未來10年公營房屋需求的330公頃土地，稱這些土地沒有「水分」，她會親自督導工作，要求各部門全力以赴，加大加快把「生地」變「熟地」和盡量縮短建屋期。

據報導，今年長策報告訂下由2021/22至2030/31年度的未來10年內，總房屋供應目標為43萬伙，與去年長策訂下的目標不變；公營及私營房屋供應比例維持7：3，即公營房屋占30.1萬伙，而私營房屋單位則占12.9萬伙。

運輸及房屋局長陳帆昨在記者會上表示，在公營房屋方面，政府已覓得330公頃土地足夠興建31.6萬伙公營房屋單位，較長策訂下的30.1萬伙為高，是自2014年長策公布以來首次達到公營房屋供應目標。

不過，報告最新披露現時全港有12.2萬戶居於環境欠佳單位，當中有8.9萬戶是劏房住戶，兩項數據同樣是現屆政府於2017年上任後新高。

報導指出，陳帆承認，居住在不適切單位住戶的數目有上升趨勢，相信與房屋供應緊張及經濟下行有關，在公營房屋供應未到位之前，當局會推動過渡房屋以紓緩基層住戶的居住壓力。

民主黨土地房屋發言人尹兆堅形容，長策報告是「舊酒舊瓶」，只重複過去的土地房屋措施，認為政府聲稱公營房屋供應達標，只是「建築在浮沙上的承諾」，存有很大水分。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，未來一年本港經濟難見好轉，預期不適切居所住戶會繼續上升，相信公屋輪候時間只會繼續上升而未見好轉。

林鄭月娥 民主黨 香港

上一則

推國家統一法？國台辦：貫徹憲法

下一則

妙點子！高校助學子衝刺 廁紙印滿考研英語單詞

延伸閱讀

港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排

港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排
香港全體副局長 率先宣誓擁護基本法、效忠港府

香港全體副局長 率先宣誓擁護基本法、效忠港府
林鄭月娥：新冠疫苗在港核准 我和團隊會第一時間接種

林鄭月娥：新冠疫苗在港核准 我和團隊會第一時間接種
美參議員致函林鄭月娥 促釋放黃之鋒等人

美參議員致函林鄭月娥 促釋放黃之鋒等人

熱門新聞

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬