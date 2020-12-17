全港劣居住戶12.2萬 近9萬戶擠劏房

香港目前仍有許多人住在空間極為狹窄的劏房。(本報資料照片)

香港 房屋問題持續嚴峻。運輸及房屋局昨公布最新《長遠房屋策略》周年進度報告，雖然未來10年建屋量首達目標，報告披露現時全港居於環境欠佳單位住戶達12.2萬戶，是現屆林鄭月娥 政府2017年上任後新高，當中劏房住戶達8.9萬戶，按年增2500戶。民主黨 尹兆堅批評，現行房策未能紓緩基層家庭的住屋壓力。

明報報導，特首林鄭月娥昨在社交平台表示，政府已全數覓得興建足以滿足未來10年公營房屋需求的330公頃土地，稱這些土地沒有「水分」，她會親自督導工作，要求各部門全力以赴，加大加快把「生地」變「熟地」和盡量縮短建屋期。

據報導，今年長策報告訂下由2021/22至2030/31年度的未來10年內，總房屋供應目標為43萬伙，與去年長策訂下的目標不變；公營及私營房屋供應比例維持7：3，即公營房屋占30.1萬伙，而私營房屋單位則占12.9萬伙。

運輸及房屋局長陳帆昨在記者會上表示，在公營房屋方面，政府已覓得330公頃土地足夠興建31.6萬伙公營房屋單位，較長策訂下的30.1萬伙為高，是自2014年長策公布以來首次達到公營房屋供應目標。

不過，報告最新披露現時全港有12.2萬戶居於環境欠佳單位，當中有8.9萬戶是劏房住戶，兩項數據同樣是現屆政府於2017年上任後新高。

報導指出，陳帆承認，居住在不適切單位住戶的數目有上升趨勢，相信與房屋供應緊張及經濟下行有關，在公營房屋供應未到位之前，當局會推動過渡房屋以紓緩基層住戶的居住壓力。

民主黨土地房屋發言人尹兆堅形容，長策報告是「舊酒舊瓶」，只重複過去的土地房屋措施，認為政府聲稱公營房屋供應達標，只是「建築在浮沙上的承諾」，存有很大水分。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，未來一年本港經濟難見好轉，預期不適切居所住戶會繼續上升，相信公屋輪候時間只會繼續上升而未見好轉。