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港外傭宿舍爆疫 波及雇主4口中招

香港新聞組／香港16日電
大批外籍家庭傭工周日聚集，警員在人群中不斷勸阻，要求遵守社交距離規定。（中通社）
大批外籍家庭傭工周日聚集，警員在人群中不斷勸阻，要求遵守社交距離規定。（中通社）

香港外傭宿舍爆疫，全城雇主人心惶惶。大埔豐年樓外傭宿舍新冠肺炎感染群組擴大，新增六名外傭確診，令該群組確診者數目急增至12人，更有雇主全家疑被傳染。衛生防護中心昨日公布，前日一名確診外傭的雇主，包括六個月大嬰兒在內一家四口昨亦確診。

•增89本土個案 30宗源頭不明

大公報報導，香港昨日新增98宗確診，包括89宗本地個案，其中30宗源頭不明。港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，外傭群組已出現二代傳播，是非常大警號，憂慮疫情進一步擴散。

大埔豐年樓1C單位的外傭宿舍，是香港雇傭中心的外傭宿舍，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，前日確診的54歲女外傭，與雇主居住在紅磡都會軒第1座，雇主家中四人昨日均確診。確診外傭大部分有雇主，周末會逗留一日，甚至帶朋友到宿舍過夜，另有部分外傭在單位內長住，「有些長住等緊搵工，有一段時間沒有工作；有些去過一、兩次。」部分外傭於宿舍內住獨立房，但曾共用洗手間等設施。有關外傭一般會到大埔附近的商場等地方聚集。

•7成口罩有瑕疵 3款含菌超標

另據文匯報報導，消委會今年首11個月共收到4363宗有關口罩的投訴，較去年僅7宗大幅飆升。為檢視坊間一次性口罩的質素，消委會測試市面30款外科口罩，其中一款口罩Perfetta的平均顆粒過濾效率（PFE）不但未能達到聲稱水平，且未能達標，無法提供基本保護效能。

測試又發現，有7成型號的口罩在個別測試項目表現欠佳，其中3款檢出的含菌量爆標，其中保為康的含菌量在消委會的測試中超標5倍。香港海關抽查一間家品連鎖店，發現保為康口罩的含菌量超標22.6倍，該家品店的62歲經營者涉案被捕。

香港新增98宗新冠肺炎確診病例，當中有89宗為本土確診病例。其中大埔豐年樓的外傭...
香港新增98宗新冠肺炎確診病例，當中有89宗為本土確診病例。其中大埔豐年樓的外傭宿舍再多8宗確診病例。圖為大埔豐年樓外，有清潔人員進行清潔。（中新社）

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