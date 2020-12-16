保平安？ 港泛民第2大黨公民黨本月4區議員退黨

香港示意圖。圖／shutterstock

曾代表公民黨7月報名參加立法會選舉的東區區議員鄭達鴻，15日在臉書 上宣布退黨，是本月第四名退出公民黨的區議員。早前已退黨的為南區區議員俞竣晞、葵青區議員譚家浚及冼豪輝。

香港 經濟日報報導，立法會選舉雖然押後一年，但今年7月的選舉提名 期，就有多名民主派及本土派人士被取消資格（DQ），公民黨鄭達鴻亦是其中一人。更甚的是，公民黨不單被拒於選舉門外，上月更有3名立法會議員被DQ，最終觸發民主派總辭。

•年輕人退黨 公民黨主席痛心

成立於2006年的公民黨是香港民主派的第二大政黨，目前也是香港區議會第二大黨。公民黨接二連三失去地區樁腳，令人懷疑是「退黨保平安」的策略。不過鄭達鴻在社交網站上表明毋須猜測，因為目前形勢沒有180度轉變，「我是絕不可能再參與下年的立法會選舉」，又在文尾標明「黨從沒有要我退黨」、「是我個人選擇」，直言未能走到最後，是痛入心扉。鄭達鴻期望公民黨新執委在民主路上走得更遠，又提到不知自己任期還有多久，未來除了區議會事務，還希望研究如何保存香港文化。

另據明報報導，公民黨主席梁家傑就年輕人退黨表示痛心。梁家傑表示，近日退出的都是公民黨悉心栽培的年輕人，但對於各人就政治局勢、自身情況作政治決定，他稱「除了尊重，都係尊重」。公民黨現時尚餘27名區議員。

•許智峯流亡 區議員薪津停發

據報導，目前仍為中西區區議員許智峯流亡，民政事務局今日宣布，在考慮有關因素後，認為有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保安排符合《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》及公帑得以妥善運用。