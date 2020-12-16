深圳控疫防港輸入 有意限行跨境貨車

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 新冠肺炎疫情 嚴峻，控疫未能做到「清零」，後果不斷浮現，個案更波及內地，僅第四波疫情以來香港輸入內地確診及關聯病例至少有10宗 。與香港一河之隔的深圳為嚴控疫情，目前有意對香港跨境貨車實行「單雙號通行安排」，目的是減少50%跨境貨車車流。

文匯報報導，深圳市口岸辦昨日下午與香港跨境運輸業界開會聽取意見，香港運輸署和跨界貨車業界人士均表示反對，雙方未達成共識，雖然暫時不會落實，但業界相信香港疫情進一步失控的話，該計畫勢在必行。有香港跨境貨車司機透露，若推行有關計畫，只有六、七百輛運送鮮活食品貨車獲豁免，除影響司機生計，還會直接損害供港物流鏈，估計每天跨境運貨量應聲下跌至少兩成，成本上升一倍，並轉嫁香港消費者，使港人疫下仍要捱貴貨。

業界指出，徹底化解物資危機的唯一方法是香港以更大力度抗疫，早日實現「零新增」與「零確診」，才能使深圳安心讓香港司機入境。

•運輸業界憂步食肆業後塵

據報導，貨櫃運輸業總工會主席陳迪手透露，為了嚴防疫 情，此次深圳市口岸辦公室計畫出台措施，要求跨境貨車採取單雙號通行安排，目的是減少50%跨境貨車。最終，基於多方面的考慮，深圳市口岸辦暫時擱置單雙號限行的計畫，並要求明年2月10日後，除鮮活車輛禁行文錦渡以外，其他所有貨車禁行皇崗和文錦渡口岸。

從事跨境物流運輸的恆峰物流集團總經理劉明表示，公司有數十位香港司機，如果推行貨車單雙號限行，公司業務和效率將暴跌五成，大量香港司機將會辭職，公司會瀕臨倒閉。貨櫃運輸業職工總會副主席謝浪形容：「業界到時的情況有如食肆一樣，只能夠節衣縮食度日。」