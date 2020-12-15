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港交所總裁李小加月底離任 盼港引世界大魚

香港新聞組／香港15日電
香港交易所14日舉行歡送集團行政總裁李小加媒體交流會。（中新社資料照片）
香港交易所14日舉行歡送集團行政總裁李小加媒體交流會。（中新社資料照片）

港交所行政總裁（CEO）李小加本月底離任，港交所昨舉行視像歡送會。李小加指出，他對香港未來的發展充滿信心，「未來十年是中美兩強如何共榮發展的十年」，香港要在未來十年繼續領跑全球，必須與時俱進。他認為在這期間香港最能發揮「一國兩制」優勢，是「兩極」之間不可或缺的紐帶。

文匯報報導，李小加表示，這些年港交所最重要的工作就是「連水、換魚，跨界和體系現代化」，他希望以後衍生品、一級市場、債務市場的連通範圍更廣，也希望吸引更多國際企業來港上市，並在世界範圍實現「新股通」。

據報導，李小加從2010年1月就任至今年年底卸任，任期11年，是港交所任期最長的CEO，他在歡送會上用「心想事成」形容過去11年的工作，大部分事情都是心想事成，個人感到非常高興，談不上有遺憾。他說：「非常感謝港交所這艘大船和優秀的同事支持，才能使我大部分想做的事得以完成，而尚未完成的事也走上了正確的軌道。」

李小加任期內促進「香港市場與內地市場雙向開放」，未來仍有很多工作要做，其中包括將世界級的企業引到香港市場上市。他稱目前香港市場有來自內地的北水，也有來自國際市場的資金，內地與國際市場的「水」已匯集在香港，不過香港這個水塘仍局限於來自內地的大魚，暫時仍未有引入到來自世界級的大魚。李小加同時又期望，港交所能否將水也流到中小企業，形成小水、細水去協助中小企。

另據明報報導，李小加昨日告別傳媒會上預告，未來或將繼續在中環工作，亦會頻繁出現於交易廣場，但對於具體去向仍守口如瓶。他僅透露，將繼續從事金融，而且不想再打工。他又提到，自己對研究中小企融資很有興趣，不過仍在思索方案，為日後去向留下懸念。

香港 CEO 融資

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