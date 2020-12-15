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港版「N號房」誘拍同志色情片 4男未獲報酬反被勒索「違約金」

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港警方昨搗破港版「N號房」事件，一間男同性色情電影製作公司，去年開始經男同性戀者社交平台聲稱以月入3萬元至5萬元（港幣，下同，約3870至6450美元）高薪，利誘受害人成為合約演員，在酒店房內表演拍攝及直播「春宮戲」，甚至在觀眾要求性交易時不得拒絕。受害人報案指未能獲得報酬，更被人恐嚇會公開個資和被拍攝的片段，要挾繼續「工作」及勒索高額「違約金」，警方昨日在九龍及新界多區拘捕7名涉案本地男子。

文匯報報導，涉案被捕的7人年齡介乎19歲至37歲。調查顯示他們於男同性色情電影製作公司「iSexParty」負責不同角色，包括招募、財務、安排酒店場地及拍攝等，目前被以涉嫌「串謀控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「刑事恐嚇」及「勒索」罪扣查。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

•觀眾要求性交易 拒絕要賠錢

據報導，騙徒在網上社交平台上載該公司招募演員和工作者的廣告，聲稱以演員月薪可達3萬元至5萬元、工作人員可達1萬元（約1290美元）或時薪200元（約25.8美元）作招徠，另外任何人如可以介紹新演員入職，可獲2000元介紹費等；騙徒又聲稱拍攝的影片絕對保密，不會公開，只給予少數客人觀賞。

惟一旦有人應徵，受害人須於網上簽訂為期一年的合約及提交個人資料，包括身分證副本、銀行戶口、住址，以及10張可展示樣貌和身材的相片等；受害人隨之便落入騙徒陷阱，演員每月均要到安排的酒店房間表演「春宮戲」及網上直播，若有觀眾要求進一步性交易，演員亦不能拒絕，否則視作違約，須繳交高額罰款或違約金賠償。

至於4名受害人，年齡介乎20歲至31歲，分別於去年12月至今年6月期間，被安排多次到不同酒店房間進行「男男」的成人表演及被拍攝，但他們從未獲得任何報酬，在進行追討及拒絕再「工作」時，卻被恐嚇會公開他們的個人資料和被拍攝的片段，要挾繼續「工作」並勒索高額「違約金」，據悉每人被勒索的「違約金」多達2.4萬元，4人遂報警求助。

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