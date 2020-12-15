衛健委專家：港防疫不到位 深圳防控添壓力

香港市民抗疫疲勞，趁年終旺季出外消遣。（中通社）

中國衛生健康委員會高級別專家組成員曾光，14日批評香港 在「外防輸入，內防擴散」的措施，並沒有落實得很到位，導致疫情 反覆，還造成深圳市的疫情防控壓力比較大。

廣州日報報導，針對香港爆發第四波疫情且形勢嚴峻，曾光表示，香港的疫情防控情況和中國大陸不太一樣，「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實得很到位，這決定了香港的疫情會出現反覆；而由於香港與深圳之間的人員往來比較頻繁，相對應的，深圳的疫情防控壓力也會比較大。

他強調，香港特區政府雖制定了非常嚴密的疫情防控措施，香港也有非常優秀的專家隊伍，但關鍵還在於各項政策要落實到位。

•港人避疫 湧深圳過年

另據大公報報導，香港第四波疫情持續發酵，再加上聖誕節 、元旦節「雙節」臨近，近期不少港人選擇拖家帶口北上避疫，到深圳進行提前隔離後，趕在聖誕節前恢復出行「自由」，重溫久違的節日氛圍。

報導稱，香港疫情再次反彈，感染人數增加，不少學校紛紛停課防疫。蔡先生的孩子今年9歲，學校停課後，全家便計畫著一起來深圳，進行一次久違的假日旅行。「我們家在深圳有房子，根據自身條件申請了『2+12』隔離，即酒店隔離2日，回家中隔離剩下的12日。」現在，蔡先生一家三口在酒店待了兩天後，12月13日開始進行居家隔離，這樣算下來，剛好聖誕節那天他們即可出門過節了。

在內地朋友的介紹下，他與妻子學習了各個平台的網購，一家人每日的吃穿用度都可以在手機上解決。「我們剛好還趕上了『雙12』這段時間的促銷打折，每天晚上全家一起看主播們的直播，買一些生活必需品，很有樂趣！」蔡先生說。

12月初，來自香港的律師劉先生與家人已經隔離完畢，「幸好我們去年在深圳南山區買了房並抓緊裝修完了，如果我要帶著孩子和孕婦在酒店隔離，是很不方便的。」他表示，身邊越來越多的港人想要在深圳買房安家，「大家普遍認為，深圳和內地疫情控制得很好，有固定的住所方便隔離，也方便北上短住生活。」