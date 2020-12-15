我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

衛健委專家：港防疫不到位 深圳防控添壓力

香港新聞組／香港15日電
香港市民抗疫疲勞，趁年終旺季出外消遣。（中通社）
香港市民抗疫疲勞，趁年終旺季出外消遣。（中通社）

中國衛生健康委員會高級別專家組成員曾光，14日批評香港在「外防輸入，內防擴散」的措施，並沒有落實得很到位，導致疫情反覆，還造成深圳市的疫情防控壓力比較大。

廣州日報報導，針對香港爆發第四波疫情且形勢嚴峻，曾光表示，香港的疫情防控情況和中國大陸不太一樣，「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實得很到位，這決定了香港的疫情會出現反覆；而由於香港與深圳之間的人員往來比較頻繁，相對應的，深圳的疫情防控壓力也會比較大。

他強調，香港特區政府雖制定了非常嚴密的疫情防控措施，香港也有非常優秀的專家隊伍，但關鍵還在於各項政策要落實到位。

•港人避疫 湧深圳過年

另據大公報報導，香港第四波疫情持續發酵，再加上聖誕節、元旦節「雙節」臨近，近期不少港人選擇拖家帶口北上避疫，到深圳進行提前隔離後，趕在聖誕節前恢復出行「自由」，重溫久違的節日氛圍。

報導稱，香港疫情再次反彈，感染人數增加，不少學校紛紛停課防疫。蔡先生的孩子今年9歲，學校停課後，全家便計畫著一起來深圳，進行一次久違的假日旅行。「我們家在深圳有房子，根據自身條件申請了『2+12』隔離，即酒店隔離2日，回家中隔離剩下的12日。」現在，蔡先生一家三口在酒店待了兩天後，12月13日開始進行居家隔離，這樣算下來，剛好聖誕節那天他們即可出門過節了。

在內地朋友的介紹下，他與妻子學習了各個平台的網購，一家人每日的吃穿用度都可以在手機上解決。「我們剛好還趕上了『雙12』這段時間的促銷打折，每天晚上全家一起看主播們的直播，買一些生活必需品，很有樂趣！」蔡先生說。

12月初，來自香港的律師劉先生與家人已經隔離完畢，「幸好我們去年在深圳南山區買了房並抓緊裝修完了，如果我要帶著孩子和孕婦在酒店隔離，是很不方便的。」他表示，身邊越來越多的港人想要在深圳買房安家，「大家普遍認為，深圳和內地疫情控制得很好，有固定的住所方便隔離，也方便北上短住生活。」

香港市民抗疫疲勞，趁年終旺季出外消遣。（中通社）
香港市民抗疫疲勞，趁年終旺季出外消遣。（中通社）

疫情 香港 聖誕節

上一則

下樓拿包裹竟成「風騷偷情少婦」？ 杭州女提告成功

下一則

湘男殺妻留55萬債務 9歲孤女變「老賴」

延伸閱讀

葛謨:若病床利用率達90% 將「暫停」防疫 關非必要行業

葛謨:若病床利用率達90% 將「暫停」防疫 關非必要行業
香港再添82確診 中國衛健委專家批防疫不到位

香港再添82確診 中國衛健委專家批防疫不到位
英外相籲香港 別再把黎智英當目標

英外相籲香港 別再把黎智英當目標
聖荷西急難救助協會年終講座 分享「台灣防疫模式」

聖荷西急難救助協會年終講座 分享「台灣防疫模式」

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票