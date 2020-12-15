港確診者1天3死 49歲男送院才6天

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 醫管局昨日公布，再多3名新冠肺炎患者離世，令累計死亡病例增至120宗，當中包括1名49歲患者，是數日內接連第二名不足50歲的年輕患者，入院不足一周後離世。醫管局指新一波疫情 下，半數曾入住深切治療部的確診者不足70歲，當中不少病人忽視氣促等輕微病徵延遲求醫，令病情急劇惡化。港府專家顧問指部分患者體內出現「免疫風暴 」，令治療效果大打折扣，呼籲有病徵的人應及早求醫。

文匯報報導，醫管局總行政經理庾慧玲昨日在疫情記者會上表示，一名49歲、有長期病患的男病人因屬本土個案的密切接觸者，於8日被送往亞博館的社區治療設施，翌日確診並轉送聯合醫院接受治療，其間病情惡化，延至昨日早上10時49分不治。

據報導，死者生前居於旺角僑明大廈，本身有長期病患，被界定為「輕症」而送入亞博館社區治療設施接受治療，庾慧玲解釋他的病情未至於不能送入亞博館，否認輕視其病情，「入院後短時間死亡有很多的因素，例如病人本身有否長期病患，以及是否較遲有症狀才到醫院等。」

除此個案外，醫管局昨日再公布多兩名確診者離世。分別是屯門醫院一名有長期病患的69歲男病人，他於本月4日因發燒，由檢疫中心轉送屯門醫院隔離病房接受治療，其後情況持續惡化，延至昨晚離世。另外，伊利沙伯醫院一名有長期病患的73歲男病人於12日因發燒及含氧量低入住該院接受治療，其後確診。他一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至昨晚離世。

連同一名42歲女患者日前於伊利沙伯醫院離世，香港近日已有兩名不足50歲患者，入院不足一周死亡。

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超指出，很多病人出現氣促時以為無大礙，打算觀察多一兩天再算，結果病情「插水式」轉差。他說：「其實很多病人被送往深切治療部一兩天後，發覺抗體已是陽性，顯示感染病毒已一段時間，很可能一星期以上。」他呼籲市民感覺氣喘增加或出現發燒與喉嚨痛時，務必盡快求醫。