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香港疫廈廁所播毒 飄樓上廚房 23樓以上住戶連夜撤離強檢

香港新聞組／香港15日電
黃大仙東頭村貴東樓14日再多2宗確診病例，至今共有6個單位，9宗確診病例。（中新社）
黃大仙東頭村貴東樓14日再多2宗確診病例，至今共有6個單位，9宗確診病例。（中新社）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，香港昨日新增82宗確診個案，77宗屬本地感染，當中37宗源頭不明。黃大仙東頭邨貴東樓再多兩人確診，累計9人染疫，涉及6個單位，當中半數是15室單位，疑經抽氣扇播毒。衛生防護中心要求該座居民及訪客須於19日或之前完成強檢，並連夜安排23樓至30樓的15號室住戶撤離到檢疫中心。

•新增82確診 37宗源頭不明

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，貴東樓新增2宗確診個案，1人是高層15號室單位住戶，另1人是早前初步確診的靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍雇員。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前貴東樓已有6個單位有人染疫，全部在較高層，當中3宗個案涉及15室。

據報導，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日下午到貴東樓視察。他表示，該樓2315室有4名確診者，單位經視察後發現喉管沒問題，懷疑是水蒸氣經抽氣扇離開室內，並向上升，而上層2415單位的廚房鄰近下層廁所，該戶在煮食時使用抽油煙機及開窗，形成低氣壓，結果氣霧經窗戶進入屋內。2915室則疑是因2315室帶病毒的廁所廢氣經喉管上到屋頂，而氣喉較短，當北風一吹，就形成擾流效應，吹回單位內。故袁國勇建議2315室以上的單位須撤離往隔離營，而2315室以下單位則須立即進行檢測，以確定是否染疫。

袁國勇又提到，源頭不明的確診個案屬1906室，已要求單位上層及下層的住戶須即晚做病毒檢測。至於其餘的2116及2104室，相信住戶是社區感染，但上、下兩層單位的住戶都要接受檢測。港府昨晚發出強檢令，並要求23樓至30樓的15室住戶撤離到檢疫中心。

•專家：應學內地封區強檢

貴東樓早前已現小型爆發，直至昨日才安排居民強制檢測及撤離，香江智匯會長周伯展醫生認為港府反應慢，欠缺「打仗般」的抗疫策略，錯失控制疫情時機，認為應借鑑內地抗疫經驗，早該封鎖大廈強制檢測。

黃大仙東頭村貴東樓14日再多2宗確診病例，至今共有6個單位，9宗確診病例。（中新...
黃大仙東頭村貴東樓14日再多2宗確診病例，至今共有6個單位，9宗確診病例。（中新社）
黃大仙東頭村貴東樓14日再多2宗確診病例，至今共有6個單位，9宗確診病例。圖為穿...
黃大仙東頭村貴東樓14日再多2宗確診病例，至今共有6個單位，9宗確診病例。圖為穿防護服裝人員守候貴東樓現場。（中新社）
圖為黃大仙東頭村貴東樓，居民出入住宅。 （中新社）
圖為黃大仙東頭村貴東樓，居民出入住宅。 （中新社）
貴東樓錄得9宗確診，部分居民被送往檢疫中心。（中新社）
貴東樓錄得9宗確診，部分居民被送往檢疫中心。（中新社）

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