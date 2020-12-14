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李卓人續掌港支聯會 逾半常委六四集會被起訴

香港新聞組／香港14日電
支聯會13日選出14新常委，當中12人上屆常委連任。新一屆主席李卓人（前排左三）、副主席何俊仁（前排左二）與鄒幸彤（前排右三）、祕書蔡耀昌（前排右二）職位不變。（取材自支聯會臉書）
支聯會13日選出14新常委，當中12人上屆常委連任。新一屆主席李卓人（前排左三）、副主席何俊仁（前排左二）與鄒幸彤（前排右三）、祕書蔡耀昌（前排右二）職位不變。（取材自支聯會臉書）

在「港區國安法」的打壓風險籠罩下，因支持中國1989年天安門民主運動而成立的香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）13日晚舉行第32屆周年大會，選舉出新一屆常委及正副主席等主要領導層。連任主席的前立法會議員李卓人表示，考慮到在國安法下任常委的風險增加，常委人數減少，以備未來任何不測。

美國之音報導，支聯會13日晚發布新聞稿，公布改選領導層，主席李卓人、副主席、前立法會議員何俊仁和鄒幸彤大律師以及祕書蔡耀昌角逐連任再次當選。此外，支聯會決定新一屆常委會由20人減至15人，有14人參選。14名常委中，8人因今年六四出現於維園而被檢控。

據港媒報導，原來的一些常委，包括民主黨元老張文光、剛辭去立法會議員的公民黨尹兆堅、香港社區與勞工綜合性服務組織的「街工」成員梁耀忠、曾參與六四「黃雀」營救行動的朱耀明牧師等，沒有角逐連任常委。

李卓人表示，減少常委除精簡架構外，也防備如果支聯會出現問題，還有人可以站出來承擔常委工作。

商業電台報導，李卓人表示，已經將部分六四事件的歷史紀錄，轉移到外國保存，支聯會亦已刪去義工名單。他形容，今年是支聯會成立31年來受到最大壓力的一年，但強調會繼續堅持綱領，並正籌備網上博物館，將資料放上雲端。

支聯會新聞稿表示，2020年的紀念六四屠殺的維園燭光集會是31年來最困難的，警方藉疫情禁止所有集會。支聯會堅持悼念六四，常委會照舊進入維園點起悼念燭光。但六四之後，警方很快以公安條例檢控26人，包括11位支聯會常委。

支聯會的新聞稿強調，港區國安法實施後，支聯會的存亡備受關注。支聯會將堅持說出真相，在強權下繼續堅持五大綱領，不退縮、不放棄，抗爭到底。除實體「六四紀念館」，還籌辦網路「六四記憶•人權博物館」，堅持歷史真相，守護記憶。李卓人重申，明年6月4日將繼續舉辦集會，並已預訂維園場地。

觀察人士表示，支聯會很有可能會成為中共和港府針對的下一個目標，六四晚會是否還能繼續存在繼續是外界關注的焦點。

圖為香港支聯會主席李卓人（中）及成員今年年6月4日在銅鑼灣擺攤，呼籲市民簽名悼念...
圖為香港支聯會主席李卓人（中）及成員今年年6月4日在銅鑼灣擺攤，呼籲市民簽名悼念六四死者，並宣傳晚間的燭光紀念活動。（中央社資料照片）

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