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港1097確診者住院 負壓病房近八成滿

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。圖／shutterstock
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香港過去一周新增超過640例確診，公立醫院面臨巨大壓力，香港醫院管理局公布，目前仍有1097位確診者在23間公立醫院和亞博館社區治療設施留醫，其中46人情況危殆，64人情況嚴重，其餘人情況穩定。負壓病床和負壓病房的使用率分別為72%和76%。

文匯報報導，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞前日在疫情簡報會上表示，此波疫情嚴峻，11月初至今，醫管局運作遇到很大挑戰，「高峰期試過一日要收110多名病人。」雖然現在相對輕症病人會送往亞博館，但重症病人仍要留院，其中等候檢測結果的人士會入住監察病房，一旦確診就要搬到隔離病房，導致醫護人員要承擔諸多調配工作。

為了減緩公立醫院的壓力，香港已再次啟動「港版方艙醫院」亞博館，主要接收年輕的輕症、無症狀患者，以及初步確診者，5間展館共可提供約1900個床位。不過，亞博館日前也傳出工作人員確診，2間展館暫時關閉。

疫情肆虐加上天氣漸凍，公立醫院的內科住院病床也不堪負荷，全港17間公立醫院中，7間使用率超過100%，明愛醫院高達108%最嚴重。此外，急症室服務也緊絀，前天急症室首次求診人次逾3800人。

疫情 香港 檢測

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