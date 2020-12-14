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42歲婦拖3天就醫 搶救7天不治 港最年輕無慢性病死者

香港新聞組／香港14日電

香港新冠肺炎重症數目連續4天破百，伊利沙伯醫院深切治療部逾半患者60歲以下，一名42歲女患者出現發燒、氣促後8天不治，為疫下最年輕的無長期病死者，港大及中大專家均形容情況罕見。醫管局呼籲有病徵應及早求診。

大公報報導，伊利沙伯醫院一名42歲女確診者入院短短7天離世，是香港最年輕而無長期病患的死者。醫管局重申，年輕病人同樣會有嚴重併發症，呼籲市民有病徵應及早求醫。

據報導，死者居於鑽石山宏景花園B座，12日確診，被列作不明源頭個案。但其工作地方曾有人確診，懷疑因此染病。她生前並未罹患長期病，3日感覺不適，翌日出現發燒、咳嗽、氣促等症狀，同日最後一日上班。6日清晨她到伊利沙伯醫院求醫，入院後延至12日晚不治。

醫管局總行政經理何婉霞昨日在疫情記者會上透露，病人入院時情況已經很嚴重，醫院曾使用雞尾酒治療法，亦用過幾日人工肺。

何婉霞又提到，新一波疫情中，不少患者一入院情況已很嚴重，以伊利沙伯醫院深切治療部為例，現時有一半以上病人是60歲以下，「不一定年輕就病徵輕微，有部分病人都會有好嚴重併發症」。

資料顯示，死者居住的宏景花園過去14日曾累計4人確診，包括死者在內有3人都是居於B座。「往常大多都係長者，呢排越死越後生，點搞呀？」住戶劉生質疑港府抗疫失效，遲遲未能控制疫情，「成年過去，抗疫變擴疫！」認為港府應加強追蹤及檢測以全力排查減少「走漏」個案。

公眾憂慮新冠肺炎死者「年輕化」，入院即插喉。呼吸系統專科醫生梁子超認為，該名患者可能是因為輕視初期病徵，發病至送院治療相隔多日，或引致細胞因子產生「風暴效應」，令免疫系統失控，病毒便突然擴散多個器官。

疫情 併發症 香港

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