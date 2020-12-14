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港學者：黎智英被控勾結 國安法變相有追溯力

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

6月30日生效的「港區國安法」列明不設追溯力，惟壹傳媒創辦人黎智英被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，遭控方詳列他在國安法生效前言行。港大法律學院公法講座教授陳文敏強調，法庭不應考慮黎智英在國安法生效前行為。資深大律師湯家驊則稱，犯罪意圖是重要元素，料控方或由此角度考慮、輔助法庭推理。

明報報導，國安法第39條列明，「本法施行以後的行為，適用本法定罪處刑」，意味有關法例無追溯期，黎的控罪亦是稱他今年7至12月請求外國或境外組織、機構制裁香港、中國，然而控方案情羅列黎早於去年下半年外訪行程、與美國政要會面，以及去年5月開推特帳戶等。

據報導，陳文敏估計，控方有意將黎智英在國安法生效前的行為塑造為案件背景，但他認為法庭不應考慮黎在國安法生效前的行為，因當時全為合法，「若將7月1日前的行為，引伸至7月1日後（黎智英）亦是這樣做，這是變相有追溯力，很危險」。

報導指出，黎智英上周被警方引用「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪加控，據悉控方指控書詳列黎智英訪問、直播、轉載外地政要帖文、以至推特帳戶追蹤美國國務卿龐培歐、台灣總統蔡英文、英國保守黨人權委員會委員裴倫德等。翻查社交媒體，發現不論建制、泛民以至政府官員，均有「讚好」或追蹤外地政治人物，如行會成員湯家驊是1989年學運領袖王丹的網上「朋友」；不少民建聯議員「like」蔡英文，民建聯立法會議員陳恒鑌稱追蹤本身無問題，問題在呼籲制裁；公民黨主席梁家傑也「追蹤」龐培歐等外地政要。

報導稱，陳文敏表示，黎智英控罪涉及「勾結」，必須有雙方同意、合作，單方面追蹤並不應構成勾結，他並憂慮案件涉以言入罪。

美國 蔡英文 龐培歐

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