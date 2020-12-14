港增41源頭不明 第4波新高 港珠澳大橋口岸現小型爆發

13日是香港提高違反限聚令和口罩令罰款金額後的第一個周日，大批外傭依舊聚集在中環街頭，其中不乏涉嫌違反防疫措施的人士。（中新社）

香港 昨新增95宗確診，其中41宗屬源頭不明個案，接近單日新增個案的一半，創下第4波疫情以來新高。過去一周累計222宗源頭不明，按周增44宗，升幅達25%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認香港不明源頭占的比例仍很高。

•彩雲邨4宗 麗晶增4宗

大公報報導，香港昨增95宗確診，包括3宗輸入、92宗本地或相關，初步確診亦有逾70宗。疫廈中招個案爆不停，葵盛西邨、麗晶花園昨日分別再多2宗和4宗確診個案，衛生防護中心將再發通告，強制所有居民做第二次檢測 。彩雲邨明麗樓亦懷疑爆疫，昨日再多1人確診，累計3個單位共4人染疫，衛生防護中心將向居民派樣本瓶進行檢測。近日爆疫的黃大仙東頭邨昨日起一連兩天向住戶派樽，有居民形容現時人人自危，「唔可以單靠自願取樽，力度不夠」，認為港府應強制檢測。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，彩雲邨明麗樓最新確診者是1名35歲男子，是該大廈14天內第4名染疫者。明麗樓確診者分別居於3個單位，兩個在同一層，另一單位在樓上同座向，暫不確定感染關係。其中1個單位與跳舞群組相關，另外兩個單位暫無源頭。

葵盛西邨8座、麗晶花園6座已完成第一次檢測，其中葵盛西邨再多2人確診，1人來自8座5樓，該個案屬跳舞群組，目前5樓涉9個單位，共15人染疫。麗晶花園6座再多4人確診，至今累計6個單位受影響。

醫院及診所亦持續有醫護人員染疫。將軍澳天晉匯1期翹子醫務中心有1名診所助理確診。大埔那打素醫院有1名骨科女護士初步確診。屯門醫院新生嬰兒深切治療部的1名女服務助理亦初步確診。

﻿區域法院、郵政 局均有員工中招

疫情在社區蔓延，公共服務受影響。1名在區域法院負責後勤支援的員工確診新冠肺炎，區域法院登記處及辦事處今明兩日暫停開放；1名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差初步確診，中環郵政總局派遞局約250名員工將接受病毒測試。

另據明報報導，港珠澳大橋香港口岸有3至4名清潔工染疫，最先確診是52歲女子，2日發病，上班至5日，或為同事間接觸而傳染。