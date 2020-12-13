我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

現職公僕拒效忠港府 將被開除

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

港府將要求18萬現職公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠中國香港特區。公務員事務局局長聶德權昨日接受電台節目訪問時強調，公務員須擁護基本法、效忠特區、對特區政府負責，要求他們簽署聲明及宣誓，是要他們承諾及確認這些基本責任，如有人拒絕接受，特區政府會考慮以公務人員管理命令既有機制，要求有關人等離開隊伍。若有公務員違反誓言，情況嚴重至觸犯香港國安法者，港府會終止被判有罪公務員的職務。

文匯報報導，港府早前宣布，所有由今年7月1日及其後入職的公務員，須簽署聲明擁護基本法及效忠中國香港特區。在現職公務員方面，特區政府已決定全體現職公務員將一次過宣誓或簽署聲明，確認擁護基本法和效忠中國香港特區。聶德權當時表示，公務員事務局正諮詢律政司意見，以釐清和確定一旦有現職公務員不接受安排時管方須採取的跟進行動，而「起碼」會影響升遷。

•效忠為公僕基本責任條件

聶德權昨日透露，經過研究後，局方認為誓言內容是出任公務員的基本責任和條件，認為拒簽聲明者不應擔任公務人員，「擁護基本法、效忠特區對特區政府負責是基本要求及條件，如果拒絕公開承諾確認這個基本責任，這讓管方嚴重質疑究竟是否不接納這個基本責任，這個時間是不適合在公務員團隊中履行職務，所以我們會考慮根據公務人員管理命令這個既有的機制，要求這些同事離開公務員隊伍。」在未完成有關程序前，該人的升職、轉職、退休延遲申請，一律不會受理。

聶德權指出，倘有公務員違反誓言，作出違法或違規的行為，則會先處理涉及違法的行為。若然情況嚴重至觸犯香港國安法，則可以終止被判有罪公務員的職務。至於其他違規的行為會按紀律處理機制，如確認公務員違反相關操守，會視乎其嚴重性而作出處罰。如果其行為本身亦違反誓言，就要一併考慮懲罰的程度。他直言，難以具體表列違誓行為，但若果違反誓言的言行，是針對「一國兩制」等方針，則很大可能涉及國家安全的問題。

香港 中國 會考

上一則

倫敦抵港航班4乘客確診 英航聖誕節前遭禁飛香港

下一則

33歲男染疫太晚求醫病危 香港連3天重症人數破百

延伸閱讀

黎智英被控勾結外國勢力 陸委會：香港將走向衰敗煉獄

黎智英被控勾結外國勢力 陸委會：香港將走向衰敗煉獄
百佳香港超市集團與眾齊心抗疫派送十萬防護防疫用品 為公益不遺餘力

百佳香港超市集團與眾齊心抗疫派送十萬防護防疫用品 為公益不遺餘力
英內政大臣見羅冠聰 港府批挑釁

英內政大臣見羅冠聰 港府批挑釁
配合中國反制 港府：取消美國外交人員免簽待遇

配合中國反制 港府：取消美國外交人員免簽待遇

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
環球時報總編輯胡錫進。取自多維新聞網

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

2020-12-06 09:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」

備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」