我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

港「光復上水」遊行 陳浩天非法集結、襲警罪不成立

香港新聞組／香港13日電
前香港民族黨召集人陳浩天被裁定罪名不成立。（中通社資料照片）
前香港民族黨召集人陳浩天被裁定罪名不成立。（中通社資料照片）

香港民族黨前召集人陳浩天，涉嫌於去年7月「光復上水」遊行，從後拍打一名警長的頭盔，西九龍裁判法院裁判官王詩麗，裁定他非法集結及襲警罪名不成立。

•陳：證明存在濫捕濫控

明報報導，法庭宣布裁決後，陳浩天當庭獲釋，旁聽席有人拍手歡呼。陳浩天散庭後表示感謝家人及女友的支持，指案件證明濫捕濫控的情况存在。被問到會否離港，他表示「隨遇而安啦，自己始終鍾意香港」，雖然留在香港會感到擔心，但生活較自在開心，所以如非必要都會留下。他寄語同路人無論身在何方，都要繼續努力和保重。

據報導，30歲被告陳浩天，原被控於去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，與身分不詳者非法集結，及襲擊警署警長陳國深。

報導指出，裁判官王詩麗裁決稱，本案爭議在於呈堂片段中伸手襲警的疑犯是否被告，惟控方欠缺直接證據指證被告的身分，僅依賴專家證人的意見和環境證供，包括被告身上的八達通卡有案發當日下午5時32分從港鐵上水站出閘的紀錄。王官表示，這項證據不是決定性證據，不足以證明被告是持卡人，加上受襲警員供稱下午5時15分開始被人群包圍，如果被告約5時半從上水站出閘，之後迅速到達案發地點襲警，「似乎在時間上有點緊迫」。

報導稱，專家證人、港府法證化驗師陶志恒早前比對案發片段拍下的男子與被告，發現兩人右耳珠位置均有一個深色點。王官認為，片中疑犯的眼鏡、波鞋和肩袋款式普通、平平無奇，未能證明被告和疑犯是同一人。王官又說，陶志恒不是辨認人物的專家，而該深色點可能是胎印、痣或者其他東西，倘單憑被告和疑犯的右耳珠都有深色點就認定身分，做法極不穩妥。

報導說，王官強調，本案缺乏清晰的現場片段作比對，亦沒有片段拍到被告乘車到達上水，基於疑點利益歸於被告，裁定被告兩項罪名不成立。

香港 遊行

上一則

藏族網紅拉姆被潑汽油燒死 前夫「故意殺人」被批捕

下一則

重慶女確診曝光 家中電話被打爆

延伸閱讀

法國多地發生遊行示威 160多人被捕

法國多地發生遊行示威 160多人被捕
南加警長vs.州長 抗疫掀對立

南加警長vs.州長 抗疫掀對立
香港中大畢業典禮校內遊行 國安處拘8人 「拘捕行動繼續」

香港中大畢業典禮校內遊行 國安處拘8人 「拘捕行動繼續」
洛警驅離示威者 市長官邸外爆衝突

洛警驅離示威者 市長官邸外爆衝突

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
環球時報總編輯胡錫進。取自多維新聞網

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

2020-12-06 09:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動