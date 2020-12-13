港「光復上水」遊行 陳浩天非法集結、襲警罪不成立

前香港民族黨召集人陳浩天被裁定罪名不成立。（中通社資料照片）

香港 民族黨前召集人陳浩天，涉嫌於去年7月「光復上水」遊行 ，從後拍打一名警長的頭盔，西九龍裁判法院裁判官王詩麗，裁定他非法集結及襲警罪名不成立。

•陳：證明存在濫捕濫控

明報報導，法庭宣布裁決後，陳浩天當庭獲釋，旁聽席有人拍手歡呼。陳浩天散庭後表示感謝家人及女友的支持，指案件證明濫捕濫控的情况存在。被問到會否離港，他表示「隨遇而安啦，自己始終鍾意香港」，雖然留在香港會感到擔心，但生活較自在開心，所以如非必要都會留下。他寄語同路人無論身在何方，都要繼續努力和保重。

據報導，30歲被告陳浩天，原被控於去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，與身分不詳者非法集結，及襲擊警署警長陳國深。

報導指出，裁判官王詩麗裁決稱，本案爭議在於呈堂片段中伸手襲警的疑犯是否被告，惟控方欠缺直接證據指證被告的身分，僅依賴專家證人的意見和環境證供，包括被告身上的八達通卡有案發當日下午5時32分從港鐵上水站出閘的紀錄。王官表示，這項證據不是決定性證據，不足以證明被告是持卡人，加上受襲警員供稱下午5時15分開始被人群包圍，如果被告約5時半從上水站出閘，之後迅速到達案發地點襲警，「似乎在時間上有點緊迫」。

報導稱，專家證人、港府法證化驗師陶志恒早前比對案發片段拍下的男子與被告，發現兩人右耳珠位置均有一個深色點。王官認為，片中疑犯的眼鏡、波鞋和肩袋款式普通、平平無奇，未能證明被告和疑犯是同一人。王官又說，陶志恒不是辨認人物的專家，而該深色點可能是胎印、痣或者其他東西，倘單憑被告和疑犯的右耳珠都有深色點就認定身分，做法極不穩妥。

報導說，王官強調，本案缺乏清晰的現場片段作比對，亦沒有片段拍到被告乘車到達上水，基於疑點利益歸於被告，裁定被告兩項罪名不成立。