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倫敦抵港航班4乘客確診 英航聖誕節前遭禁飛香港

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

聖誕假期將至，料有大批海外留學生回港，但由英國倫敦飛抵香港的航班，因為8日有四人確診新冠肺炎，港府昨日宣布，即日起禁止英航客機由倫敦飛至香港，為期14天至本月25日。有海外升學顧問稱，留英學生返港普遍乘搭英航或國泰。有留學生家長稱，會安排女兒轉乘其他航機返港。

大公報報導，衞生防護中心表示，由於英國航空營運、於8日由英國倫敦飛抵香港的航班，除了有四名乘客確診，亦有一名乘客未能符合「預防及控制疾病規例」指明的條件，衞生署引用該規例，禁止英航營運的客機在12月12日至25日期間從英國倫敦抵港。

英航表示，對此決定感到失望，會與當局緊密合作，希望可盡快恢復航班。英航稱，正聯絡受影響乘客並向他們致歉，會向他們提供選擇乘坐其他航空公司、重新預訂旅行日期或全額退款，並強調，香港飛往倫敦的航班服務會照常營運。

•檢疫酒店 首日已4家爆滿

報導引述領優教育中心經理吳語庭稱，知道有學生買了英航機票返港過聖誕，原打算由曼徹斯特飛倫敦轉機回港，由於停飛，英航安排學生由曼徹斯特乘國泰直航機回港，不用加機票錢，預料今日下午到港。

家長羅太說，女兒由學校司機接送到希思羅機場，知道英航停飛後，立刻到英航公司問情況，「女兒未滿18歲，須監護人陪同，她很擔心，最後英航安排她乘搭國泰航空返港。」羅太稱，女兒回港後要接受隔離，但指定檢疫酒店22日才推行，認為太遲了。

22日起，海外抵港人士須在36間指定酒店隔離檢疫，目前有四間22日已預約爆滿。

倫敦 香港 英國

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