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香港增69確診 黃大仙東頭邨11染疫 中環私家醫生中招

香港新聞組／香港13日電
香港12日新增確診69例，其中64例為本土個案，有19例感染源不明。圖為市民在油麻地社區檢測中心排隊等候檢測。（中新社資料照片）
香港12日新增確診69例，其中64例為本土個案，有19例感染源不明。圖為市民在油麻地社區檢測中心排隊等候檢測。（中新社資料照片）

香港衛生防護中心公布，香港昨日新增確診69例，其中64例為本土個案，有19例感染源不明。數字看來稍為回落，不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨日有80多個初步確診，今日的確診數字未必減少。當局宣布，增設5間社區檢測中心，每天總檢測量將超過2萬次。

大公報報導，九龍東區繼麗晶花園、龍蟠苑、寶達邨後，再有屋邨疑出現新冠肺炎爆發情況，黃大仙東頭邨近期累計有11宗確診，當中7名居民住在貴東樓，興東樓有一名87歲老翁9日死於家中，後因家屬確診，老翁亦於殮房確診，他生前曾與家人到新蒲崗新光宴會廳飲茶，衞生防護中心承認他可能在該處感染，但暫未確定他生前曾否按照強制檢測規定進行檢測。

據報導，東頭邨雖然有多宗確診，但衞生防護中心未有汲取葵盛西邨、麗晶花園、錦豐苑等爆疫經驗，仍只是派發樣本瓶，任由居民自願檢測，葵盛西邨第八座爆疫半個月才安排強制檢測，曾走漏五個單位，有兩個單位須靠警方協助找回。事件揭示港府抗疫兩大問題，包括只用舊招、強制檢測疑執行不力。張竹君昨日稱，東頭邨同一大廈有多人感染，可能只是巧合。

此外，廣華醫院隔離病房有女護士初步確診，院方未肯定是否院內感染。中環中建大廈一名私家醫生前日確診，衞生防護中心昨日才公布。北角一間私家診所的女護士確診，有關診所人員及病人需檢疫。

另外，港府也宣布再增設5間社區檢測中心，下周起陸續提供服務，屆時全港將有19間社區檢測中心，總檢測量每天將超過2萬次。

檢測 香港 新冠肺炎

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