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首批新冠疫苗最快下月到香港 3款免費接種不能挑選

香港新聞組／香港12日電
香港特區行政長官林鄭月娥（前）11日舉行記者會，宣布首批約100萬支新冠疫苗有望最快明年1月到香港。 （中新社）
香港特區行政長官林鄭月娥（前）11日舉行記者會，宣布首批約100萬支新冠疫苗有望最快明年1月到香港。 （中新社）

行政長官林鄭月娥昨日公布在採購疫苗上有突破性進展，政府已跟兩間藥廠達成採購協議，合共供應1500萬劑疫苗；另與一間藥廠亦快將簽約，提供750萬劑疫苗，三間藥廠合共供港2250萬劑疫苗。首批100萬劑內地疫苗最快下月到港，其餘於明年陸續付運。三款疫苗生產技術不同，市民不可選打哪款；醫護長者優先免費接種。

大公報報導，林鄭月娥表示，政府已最少購入兩款由不同製造商、以不同技術生產的疫苗為目標，其生產技術不同，如有一種出問題，另一種可補上，購置劑量為香港人口的兩倍，即1500萬劑，全港750萬市民免費接種，已預留逾84億元作採購及注射之用。最終目標訂購量為3000萬劑量，讓每人打兩針。

政府已跟兩間藥廠達成採購協議。第一間是科興控股生物技術公司，可供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑可望最快明年1月到港。第二間是復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗（輝瑞為BioNTech在大陸及港澳台地區以外的合作夥伴），可供應750萬劑核糖核酸疫苗，首批100萬劑料最快明年首季到港。此外，政府亦快將與英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）達成協議，料可供應750萬劑疫苗，有關技術為不可複製性病毒載體，預計最快明年下半年到港。

林鄭月娥稱，政府會優先為醫護人員、長者、長期病患者、院舍員工等約300萬人免費接種疫苗，目標是2021年內為大部分港人免費接種。她表明，接種疫苗屬自願性質，但政府疫苗接種計畫並非市場行為，市民就接種哪種疫苗，未必有得挑。

新增37宗無源頭 第4波新高

另據文匯報報導，香港昨日新增86宗新冠肺炎確診個案，當中37宗源頭不明，是第四波疫情以來不明源頭個案單日新高。食物及衞生局局長陳肇始指出，第四波疫情是今年1月初抗疫以來最為嚴峻的一波，而且這次病毒傳染力非常強，近九成病人的CT值是30以下，本地源頭不明個案增多亦令政府緊張。

疫苗 林鄭月娥 疫情

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