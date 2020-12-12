新聞評論／香港疫苗「染色」 也分藍黃

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 近期焦點在疫情，因這第四波疫情近似瘋狂，香港政爭焦點也轉到了疫情。在這背景下，香港特首林鄭月娥擇機公布香港購買疫苗 和施打疫苗的安排。誰料這疫苗的來源，也受香港兩大群體分立的波及，令疫苗染色。

按林鄭說法，這回新冠肺炎疫苗採購是「突破性進展」，與兩間疫苗供應商達成協議，一間中國大陸的科興控股生物技術公司的滅活疫苗，另一間是復星醫藥／德國藥廠BioNTech／輝瑞藥廠（Pfizer）的mRNA核糖核酸疫苗。

林鄭強調，公布兩個藥廠名字，是因外間對疫苗有很多揣測和陰謀論。在香港社會引起反應的，反而是林鄭提出的施打疫苗安排，即接種疫苗不能讓巿民自由選擇種類。她稱，這不是市場行為，疫苗都有科學客觀評估，不需擔心。但香港坊間不僅有擔心，而且有人把疫苗分出了顏色。

都知道香港反送中一年多的撕裂，已是「一港兩色」，一色是藍，群體叫「藍絲」；一色是黃，群體叫「黄絲」。兩色泛泛而分就是撐建制和反送中。疫苗之事宣布後，社交媒體上立即就有反應，令疫苗有了顏色。

兩種疫苗，簡單分就是來自中國大陸和美國 。來自大陸的科興疫苗，香港「黄絲」朋友圈，很快就有相關細節，主要傳三點，一是科興疫苗仍未有第三期測試數據；二是科興生物的創辦人尹衛東，2016年曾捲入貪汙案，承認曾行賄當時大陸藥監官員尹紅章及妻子，以加快審批科興生物研發的甲型肝炎、禽流感、甲型流感等的疫苗；三是尹衛東作為證人免於起訴，現在仍是科興疫苗主要負責人。

另一款疫苗雖然港府冠名「復星醫藥／德國藥廠BioNTech／輝瑞藥廠（Pfizer）」，但坊間都認定就是美國輝瑞。而在「藍絲」社媒圈中，傳的是環球時報的文章，說輝瑞疫苗注射後，美國有四人死亡、四人出現面癱，英國兩人出現不適。臨床試驗者六成三疲倦、五成五頭痛、三成二發冷、二成四關節痛、一成六發燒。

於是，有人笑說疫苗還沒進港，已經染了顏色，「藍絲」堅決不打黃疫苗美國輝瑞，「黃絲」堅決不打藍疫苗中國科興，而這時林鄭不准人選邊站隊要「混打」，藍黃兩隊都會火爆噴之。